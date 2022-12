Nakloněná rovina a titul Argentině? Portugalci šili do sudího: Nenechal nás hrát

Nejprve mohl čtvrtfinálový duel s Marokem v tutové šanci jako poslední z Portugalců poslat alespoň do prodloužení, pak se nevybíravě pustil do hlavního rozhodčího. Obránce Pepe po vyřazení z fotbalového mistrovství světa zuřil: „Soupeř přerušoval každou naší akci faulem, jejich brankář se neustále válel a zdržoval, ale nikdo to neřešil.“