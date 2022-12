Dal gól Žižkovu, žil v motorestu. Pak se plzeňský Brazilec stal hvězdou Kataru

Fábio César Montezine, Brazilec s katarským pasem, v minulosti působil v plzeňské Viktorii. V roce 2001 za ni nastoupil do čtyř zápasů a vstřelil i jeden gól. | foto: Jiří Čihák, iDNES.cz

Kdybyste ho postavili před trenéra hradeckých fotbalistů Miroslava Koubka, určitě by si ještě vzpomněl. V obličeji se Fábio César Montezine, záložník, kterého přísný kouč před více než dvaceti lety cepoval v Plzni, příliš nezměnil. Živé oči, opálená tvář, milý úsměv. Jeden zásadní rozdíl by se ale přece našel. Na schůzku do kavárny v centru Dauhá nedorazí v kraťasech a tričku, ale v nažehleném dišdaši a s kefíjou na hlavě.