Pelé o finále: Byl dar sledovat tu úžasnou podívanou. Diego se jistě usmívá

Hoje o futebol continuou a narrar a sua história, como sempre, de forma apaixonante. @leomessi vencendo sua primeira Copa do Mundo, como era merecido por sua trajetória. Meu querido amigo, @k.mbappe, marcando quatro gols em uma final. Que presente foi assistir a este espetáculo ao futuro do nosso esporte. E não poderia deixar de parabenizar ao Marrocos, pela campanha incrível. É muito bom ver a África brilhar. Parabéns, Argentina! Certamente Diego está sorrindo agora.

Today, football continues to tell its story, as always, in an enthralling way. Messi winning his first World Cup, as his trajectory deserved. My dear friend, Mbappé, scoring four goals in a final. What a gift it was to watch this spectacle to the future of our sport. And I couldn't fail to congratulate Morocco for the incredible campaign. It's great to see Africa shine. Congratulations Argentina! Certainly Diego is smiling now.