Jak mi Ibrahimovič klepal na dveře. Ščasná o lásce ke Švédsku i ženském fotbale

Pořád párkrát do týdne nazouvá kopačky. Jen v nich nevybíhá na velké stadiony, nýbrž na hřiště v Roudnici nad Labem, kde trénuje přípravku. Pavlína Nováková Ščasná (39), první profesionální česká fotbalistka, vzpomíná ve velkém rozhovoru pro iDNES Premium na svou kariéru. Proč se jí nelíbilo v Americe? Čemu se nyní věnuje? A vrátil by se její otec do Sparty?