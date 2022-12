Argentinci v Česku? Kluby na ně nemají. Lazzaro byl jen jeden, říká agent

Úchvatný zápas, po němž se Argentinci stali po 36 letech mistry světa, sledoval Pavel Zíka, šéf agentury Global Sports, na své chalupě v jižních Čechách.

„Byly to obrovské nervy, větší fotbalový thriller snad už nešel napsat. Podle mě to bylo nejlepší finále mistrovství světa v historii.“

Jak triumf prožívají v Argentině? Máte zprávy od známých?

Stále slaví. Lidé vyšli do ulic, děti, mladí, staří, zkrátka všichni, a to v modrobílých barvách. To vše za zvuku troubení aut, autobusů. Argentinci to neskutečně prožívají, jsou fotbalem posedlí. Je to pro ně událost, která daleko přesahuje hranice sportu. Událost, o které se bez přehánění bude učit v tamních hodinách dějepisu. Argentinci jsou obrovsky hrdý národ. Moji synové zde chodili do školy a každé ráno měl nejlepší student z předchozího dne čest vytahovat vlajku. Pak všichni s rukou na srdci zpívali národní hymnu.