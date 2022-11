ONLINE: Nizozemsko - Katar, poslední představení pořadatelské země na turnaji

Nizozemci mají po úvodních dvou zápasech čtyři body a totožné skóre jako Ekvádor.

Nejblíže k osmifinále tak mají Evropané, kterým stačí k účasti v play off neprohrát. Pokud by svěřenci trenéra Louise van Gaala Kataru nečekaně podlehli, mohli by o vyřazovací boje v případě nepříznivého výsledku ze souběžně hraného utkání ještě přijít.

O druhém postupujícím by za určitých okolností v případě bodové rovnosti i skóre mohlo rozhodovat kritérium fair play.

Nizozemci ale nepochybují o tom, že souboj s Katarem zvládnou. Tím spíš, že domácí výběr už ztratil naději na postup.

„Minule proti Ekvádoru (1:1) jsme nehráli dobře. Nebyli jsme dost silní na míči a dělali jsme až příliš technických chyb. Jsem si ale jistý, že to byl jen ojedinělý výpadek. Proti Kataru budeme lepší,“ řekl na tiskové konferenci záložník Frenkie de Jong.

Katařané se při debutu na světovém šampionátu mohou stát prvním pořadatelským týmem, který na turnaji nevyhraje ani zápas.

„Samozřejmě bychom byli rádi v lepší pozici, ale byla to pro nás velmi složitá skupina. Když hrajete proti takovému týmu jako Nizozemsko, nepotřebujete žádnou motivaci. Je výzva postavit se takovému soupeři,“ uvedl španělský trenér Katařanů Félix Sánchez.

Podaří se pořadatelské zemi uhrát na šampionátu aspoň bod?

