Jak dál, Německo? Nejlepší řešení by byl Klopp, ale Flick nejspíš trapas ustojí

Oliver Bierhoff, výkonný ředitel reprezentace, skončil. Šéfem národního mužstva byl osmnáct let.

Trenér Hansi Flick, kterého Bierhoff na pozici dosadil loni po mistrovství Evropy, zůstává. Zatím.

Vypracovává studii, proč Die Mannschaft vyhrál v Kataru jen jediný zápas a nepostoupil ze skupiny.

„Pokud se Flick u vedení svazu obhájí, na trenérské pozici by se nemělo nic měnit, přestože šampionát skončil debaklem,“ píše nejčtenější německý deník Bild.

„Je to správně? Pokud se věci v reprezentaci změní, tak ano. Ale je to také nejlepší řešení? Ne, to by byl pořád Jürgen Klopp. Nikdo jiný by teď nemohl dát fotbalovému národu naději na změnu. Nikdo jiný by nebyl přivítán s takovým nadšením.“

Nadšeně vítali Kloppa fanoušci Liverpoolu v říjnu 2015. Žádaný německý kouč převzal tým, který se potácel v polovině tabulky. Zásadně a výrazně ho pozvedl, byť v první sezoně skončil v Premier League ještě osmý.

Od té doby se jeden z historicky nejúspěšnějších anglických týmů umístil vždycky na pozicích, z nichž si vybojoval účast v Lize mistrů.

V létě 2020 ho Klopp dovedl k titulu, prvnímu po nekonečných třiceti letech. Loni jen o bod prvenství neobhájil. V květnu 2019 triumfoval v Champions League.

Jürgen Klopp

Letos na podzim prožívá Liverpool nejslabší období pod Kloppem. Je až šestý s patnáctibodovou ztrátou na první Arsenal, ale zase v dosahu čtvrté příčky, z níž lze postoupit do Ligy mistrů.

A už se občas ozve hlas, že by Liverpoolu prospěla změna...

Klopp letos v dubnu podepsal smlouvu až do léta 2026, takže německá reprezentace na něj nejspíš v nejbližší době nedosáhne. V Anglii má tak silnou pozici, že by se k odchodu musel mít sám.

Přitom angažmá u „Die Nationalelf“ ještě nedávno takovou utopií být nemuselo. Německý svaz dlouhodobě plánoval, že Flickův předchůdce Joachim Löw zůstane ještě do mistrovství světa v Kataru. A pak reprezentaci převezme Klopp, aby tým připravil na domácí Euro 2024.

Jenže po krachu na světovém šampionátu 2018 v Rusku či debaklu 0:6 se Španělskem v Lize národů se situace v reprezentaci měnila.

I když Löw všechny trapasy ustál, v březnu 2021 sám požádal o předčasný konec smlouvy po mistrovství Evropy 2021. U reprezentace pracoval od roku 2004 jako asistent a od roku 2006 jako hlavní kouč.

Jenže Klopp loni nabídku odmítl s tím, že pokračuje v Liverpoolu. Jako obhájce titulu měl skvěle rozehranou i další sezonu. A tak nastoupil Flick.

U reprezentace býval asistentem Löwa, od léta 2019 působil v Bayernu jako pomocník Nika Kovače. Po jeho odvolání se od listopadu stal hlavním koučem. Byl úspěšný a chtěl zpátky k národnímu mužstvu. Proto nepřekvapilo, že Löwa nahradil.

Právě s Bayernem se pojí u reprezentace jedna potíž. Média v odkazu na své zdroje uvnitř týmu píší, že národní mužstvo bylo nesourodé, rozdělené na partičky a že Flick hráče Bayernu protežoval.

V Kataru bylo sedm hráčů z mnichovského klubu (Neuer, Goretzka, Gnabry, Musiala, Kimmich, Müller, Sané) a všichni v posledním zápase základní skupiny proti Kostarice (4:2) nastoupili v základní sestavě.

Kapitán Neuer se zkušeným záložníkem Goretzkou se údajně střetli se spoluhráči v souvislosti s protestem proti Mezinárodní fotbalové federace FIFA, která pohrozila represemi za podporu sexuálních menšin LGBT.

Neuer a Goretzka podle německých medií byli iniciátoři toho, aby si hráči při společném focení před úvodním utkáním proti Japonsku zakryli ústa. Gesto symbolizovalo: „Nás neumlčíte.“ Následná porážka s Japonskem 1:2 byla příčinou vyřazení ve skupině.

Zatím se tak hledá nový výkonný ředitel reprezentací, tedy nástupce Bierhoffa. Pomoc nabízí někdejší záložník či obránce Matthias Sammer, ale nejspíše by to nebylo na plný úvazek, protože má závazky v Dortmundu, kde působí v managementu. Předtím dělal sportovního ředitele v Bayernu.

Spekuluje se také o Karlovi-Heinzu Rummeniggem, legendárním útočníkovi a dlouholetém šéfovi Bayernu, kde je stále členem vedení, či Fredim Bobicovi. Bývalý útočník je sportovním ředitelem Herthy Berlín.

„Něco jsem zaslechl, ale nic oficiálního není. Hypoteticky si ve fotbale dokážete představit hodně a nikdy nemůžete nic vyloučit, protože nevíte, co se stane. Je pro mě ctí, že se o mně mluví, Ale momentálně práci nehledám,“ vzkázal Bobic.