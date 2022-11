Němci před šlágrem: Je to pro nás první finále. Španělé nechtějí bláznit

Na tiskovou konferenci před zápasem německý kouč Hansi Flick dorazil sám. Neseděl vedle něj žádný ze zástupců hráčů tak, jak je zvykem.

„Všichni zůstali v tréninkové základně, potřebují se soustředit pouze na nadcházející zápas,“ vysvětloval trenér.

Přesně o tom zápas se Španělskem bude. O stoprocentním nasazení, o koncentraci.

Nechtějí znovu chybovat.

ONLINE: Španělsko - Německo utkání budeme sledovat podrobně od 20.00 hodin

Po senzační prohře s Japonci bylo Německo ve vážném ohrožení, že už po skupinové fázi bude muset hledat letenky domů. Výrazně mu sice nahrálo další překvapení v podobě porážky Japonska od Kostariky a i případná prohra se Španělskem nemusí znamenat konec nadějí, ale stejně...

Čtyřnásobní světoví šampioni by mohli zapsat druhou porážku v řadě. Byli by jako jediní ve skupině pořád na nule. Kritika fanoušků by ještě zesílila.

„Je to pro nás takové první finále,“ říká Flick. „Poslední dva velké turnaje od nás nebyly dobré. Nechceme, aby se opakovaly.“

Na mistrovství světa v Rusku 2018 Němci nepostoupili ze skupiny a zapsali nejhorší výsledek od roku 1938. Na evropském šampionátu o dva roky později je v osmifinále vyřadila Anglie.

Ricu Doan střílí vyrovnávací branku Japonska v utkání s Německem.

„Musíme se ale soustředit na současnost,“ burcuje kouč. „Věřím v kvalitu týmu, a v to, že má schopnosti hrát, jak si naplánujeme. Musíme hrát na sto procent. Pokud to tak nebude, dáme soupeři prostor. Tak jako jsme dali Japonsku.“

Což by proti Španělsku mohlo znamenat ještě větší pohromu. Vždyť hráči z Pyrenejského poloostrova zatím na šampionátu předvedli nejdominantnější výkon.

Kostarického soka nepustili ke střele, sami naopak udeřili sedmkrát, zaznamenali svou největší výhru v historii šampionátů.

„Jsme sebevědomí, to ano,“ povídá španělský kouč Luis Enrique. „Ale zase to nesmíme přehánět. Čelíme totiž soupeři, který nás smete, když budeme příliš sebevědomí.“

Proto by rád do utkání vstoupil opatrněji. Podobný gólový koncert jako s Kostarikou?

Ne, ten nečeká.

Španělští fotbalisté slaví gól do sítě Kostariky na mistrovství světa 2022.

„Nechceme nějaký bláznivě otevřený zápas,“ říká španělský trenér. „Hrají ve vysokém bloku, což může být pro nás riziko. To jsou ostatně i naše herní principy, takže musíme vymyslet, jak na ně.“

Právě vzájemná znalost týmů může být důležitým faktorem. Hráči se pravidelně potkávají: jak v klubech, tak v reprezentacích. Na národní úrovni se oba týmy utkaly naposledy loni v listopadu, kdy Španělé v Lize národů rozstříleli Němce 6:0.

„Hansi je skvělý trenér. Chce utkání dominovat tak, jako když byl v Bayernu,“ říká třeba Španěl Dani Olmo, hráč Lipska. „Ostatně z Bayernu pochází spousta hráčů, takže velmi dobře znám jejich styl. Oni ale zase na druhou stranu znají ten náš.“

O sestavách mají oba trenéři prý víceméně jasno. Otazník stále visí nad německým křídelníkem Leroyem Saném, který do duelu proti Japonsku nenaskočil kvůli zranění.

„Uvidíme až podle posledního tréninku, pak můžeme říct víc,“ povídá kouč Flick. „Pozitivní nicméně je, že už trénuje. Naši doktoři odvádějí dobrou práci.“