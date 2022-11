Absurdní porážka, hororový scénář. Němcům se vybavilo selhání z Ruska

Samozřejmě ho to napadlo, stejně jako další spoluhráče, kteří ten průšvih pamatují. Rusko 2018, na mistrovství světa konec už ve skupině poté, co prohráli úvodní zápas s Mexikem. Tentokrát němečtí fotbalisté na úvod podlehli Japonsku a Thomas Müller k té paralele říká: „Není to dobrý pocit.“