Ruku před pusu. Ale co váš fotbal, pánové? Německo zpackalo premiéru

Přece Němci, kteří ve finále – znovu proti zdánlivě neporazitelným Maďarům – dokázali otočit rychlé manko 0:2. Ta zázračná chvíle přesně symbolizuje, jak je německý fotbal silný. Fyzicky i mentálně.

V roce 1974 prohráli západní Němci 0:1 netrpělivě očekávané derby s těmi východními. Bylo to veliké překvapení, které však rezonovalo jen chvíli. Favorit kolem bosse Beckenbauera se oklepal a dva týdny poté vyhrál titul.

Znovu ta mentální síla!

Posuňme se do roku 1982. Němci propadli na úvod 1:2 s Alžírskem, které do té doby ani jednou na mistrovství světa nebylo.

Trenér Jupp Derwall před zápasem pronesl: „Kdybychom náhodou měli prohrát, pojedu domů vlakem.“ Po zápase mu novináři poťouchle ukazovali jízdní řády, kterak se z Gijónu co nejrychleji dostat do Cách.

A pointa?

Profackovaní Němci znovu zabrali a prokousali se až do finále.

Jako by často potřebovali nejprve dostat direkt mezi oči, aby pak ukázali svou skutečnou kvalitu, odolnost a houževnatost.

Otázka je, jestli se náhodou časy nezměnily.

Před čtyřmi lety dorazili Němci na mistrovství světa coby obhájci titulu. Plácali se v problémech a ve chvíli, kdy prostě museli naplno bodovat, aby odvrátili kolosální ostudu, prohráli s Jižní Koreou 0:2.

Kai Havertz (vlevo) překonává po přihrávce Serge Gnabryho japonského brankáře Šuičiho Gondu, ale branka nebyla uznána kvůli offsidu.

Poprvé po čtyřiceti letech nepostoupili do vyřazovací fáze.

A teď si s osudem zahrávají znovu.

Včera padli 1:2 s Japonskem.

Přestože do 75. minuty vedli.

„Je to hororový scénář. Všechno jsme měli pod kontrolou. Je absurdní, že se bavíme o porážce,“ prohlásil pak tahoun Thomas Müller.

Ale je to skutečně absurdní?

Když může Argentina selhat se Saúdskou Arábií, proč by zrovna Němci měli mít garantované, že papírově slabšího soupeře udolají?

Hned jedenáct členů současného kádru pamatuje blamáž z posledního šampionátu. Nyní se na Německo žene další nepříjemná smršť. Pokud v dalším utkání prohraje s rozjetým Španělskem, které si včera v tanečním rytmu smlslo 7:0 na nebohé Kostarice, nastane téměř jistě okamžitý konec.

Čtyřnásobní mistři světa už nesmějí zaváhat.

Die Mannschaft je pod obrovským tlakem a těžkou palbou.

Že prý se hráči věnovali hlavně tomu, aby před zápasem s Japonci deklarovali svou podporu menšinám, které pořádající Katar neuznává. Brankář Neuer si nesměl navléknout duhovou kapitánskou pásku, kterou by podpořil práva komunity LGBT, proto si všichni členové základní sestavy při oficiálním focení zakryli ústa. Demonstrativně, aby upozornili, že nesouhlasí s tím, co se v přísném emirátu děje.

Krásné gesto, které by bylo vhodné následovat, však zapadlo v průměrném výkonu a hlavně v mizerném výsledku.

„Týmu věřím, příště budeme lepší,“ slíbil trenér Hansi Flick.

Němci během prvního poločasu téměř výhradně drželi míč, Gündogan z penalty chladnokrevně skóroval, žádný koncert se však nekonal. Během přestávky Japonci výborně vystřídali a favorit postupně zhasnul.

Němečtí fotbalisté a jejich gesto před utkáním s Japonskem.

Nejprve brankář Gonda několikrát napravil svůj hloupý faul, kvůli kterému Němci kopali penaltu, a pak to přišlo. Jeden náhradník, Doan (záložník Freiburgu), vyrovnal a druhý náhradník, Asano (útočník Bochumi), rozhodl. Po nenápadném nákopu z vlastní poloviny se prohnal k německé brance a z těžkého úhlu napálil balon pod břevno. Brankář Neuer lehce cuknul a nechal u tyče titěrnou mezeru, kterou japonský hrdina trefil.

„Teď zkrátka potřebujeme dvakrát vyhrát,“ zhodnotil situaci mazák Müller.

Ano, dvě výhry by na postup stačily, ale dokážou to Němci v aktuálním rozpoložení? Letos nastoupili do deseti zápasů, z nichž hned pět remizovali a dva prohráli. Z opravdových veličin zdolali pouze Italy. A ti, jak známo, na mistrovství světa vůbec nepostoupili.