Sám za fanoušky, sám ze hřiště. Cristiano moje rozhodnutí vzal, přesvědčuje kouč

Společnou radost z vysokého vítězství v osmifinále mistrovství světa nad Švýcarskem (6:1) se spoluhráči nesdílel.

Když oni ještě zůstávali na trávníku a vychutnávali si postup mezi nejlepších osm týmů šampionátů, už kráčel do tunelu ke kabinám.

„Ronaldo je šťastný a maximálně koncentrovaný. Ví, že nejdůležitější je reprezentace,“ zdůraznil obránce Pepe.

Právě dlouholetý blízký kamarád a spoluhráč zastoupil Ronalda v roli kapitána, když se ho trenér Fernando Santos rozhodl posadit na lavici.

Bylo to poprvé od Eura 2008, kdy Ronaldo při zápase národního mužstva na vrcholném turnaji zůstal mezi náhradníky.

Tenkrát i po jeho vynikajícím výkonu proti Česku (3:1) si Portugalci zajistili s předstihem postup do čtvrtfinále a v posledním utkání základní skupiny nechal kouč Luiz Felipe Scolari opory odpočívat.

V úterý večer v Kataru byl jeden z nejlepších fotbalistů všech dob však na lavičce nejspíš za trest. Nevhodně reagoval v minulém utkání s Koreou poté, co ho kouč po hodině hry vystřídal.

„Ne, mezi mnou a kapitánem není žádný problém. Bylo to čistě z taktického hlediska. Cristiano a Gonzalo Ramos jsou jiné typy útočníků a nám se do zápasu víc hodil Ramos,“ podotkl Santos.

„Mluvili jsme spolu před zápasem a Cristiano moje rozhodnutí akceptoval a ukázal, že je příkladným kapitánem. To, co se stalo s Koreou, jsme si vysvětlili,“ řekl trenér Santos na tiskové konferenci.

„Máme tři hrotové útočníky: Cristiana, Gonzala a Andrého Silvu. Věřím všem. Pro každý zápas vyberu sestavu, která se nejvíc hodí do naší strategie. Když nebude zrovna v základní sestavě, kdokoli z nich může zasáhnout do čtvrtfinále s Marokem z lavičky,“ tvrdil Santos.

Ronaldo nebyl ze své nové role nadšený. K tomu se jeho zástupce Gonzalo Ramos předvedl hattrickem. Ale i jako náhradník se choval týmově, v prvním poločase po obou gólech běžel s ostatními hráči z lavičky do rohu hřiště, kde se všichni společně radovali.

„Ani ve snu by mě nenapadlo, že budu hrát od začátku. Cristiano se mnou mluvil, ale to dělá se všemi v týmu. Je to náš lídr a vždycky se snaží pomoct,“ prohlásil Ramos.

Když místo něj Ronaldo naskočil na posledních dvacet minut, bylo na něm vidět, jak hodně chce dát gól. Dělá to však tak na sílu, že mu to prostě nejde. V jedné šanci mu na poslední chvíli míč odkopl obránce. Když švýcarské defenzivě utekl a skóroval, gól kvůli jeho předchozímu ofsajdu sudí neuznal.

Co bude dál? Bude v sobotním čtvrtfinále opět jen náhradníkem?

„Jeho postavení v týmu je něco, co je třeba definovat,“ přemítal kouč Santos. „Známe se dlouho, od jeho devatenácti, jsme přátelé. Naše osobní vztahy a role hráče a trenéra dohromady nemícháme. Pro mě je to velmi důležitý hráč, kterého v týmu musím mít,“ zdůraznil portugalský kouč.

„Tu věc s Koreou jsme vyřešili. Je také důležité vnímat jeho pozici a historii. Je to jeden z nejlepších hráčů na světě a musíme udělat všechno pro to, abychom vystupovali společně.“

Ronaldo o utkání s novináři nemluvil.

Když procházel mixzónou, reagoval jen na otázku, jestli je pravda, že se dohodl na angažmá se saúdskoarabským Al-Nassr, jak tvrdí španělská média. „Ne, to pravda není,“ odvětil.