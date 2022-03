Van Gaal ostře: Rozvíjet fotbal v Kataru? Směšné, FIFA jde jen o peníze

Van Gaal, který si na podzim rozmyslel konec kariéry a potřetí převzal národní tým své vlasti, hovořil bez příkras na tiskové konferenci před přípravnými zápasy s Dánskem a Německem.

„Říkal jsem to už dřív a rád to zopakuji. Je směšné, že jedeme hrát do té země - jak říká FIFA - pomoci rozvíjet fotbal. A uděláme to tak, že tam zorganizujeme turnaj. Je to kravina, ale na tom nesejde. Mistrovství světa v Kataru je pouze o penězích a komerčních zájmech. Na tomhle FIFA záleží,“ řekl van Gaal, jehož svěřenci si postup na šampionát zajistili loni v listopadu.

Katar získal právo hostit světový šampionát v roce 2010 při kontroverzní volbě FIFA, která vyvolala podezření z korupce. Důkazy, jež by mohly vést až k odebrání pořadatelství, sice nalezeny nebyly, avšak pořadatelská země dál čelí kritice.

Řeší se diskriminační zákony v zemi, kvůli kterým se na turnaj bojí cestovat fanoušci z LGBTQ+ komunity, či špatné pracovní podmínky zahraničních dělníků. Podle listu The Guardian jich při přípravě turnaje zahynulo přes šest tisíc, oficiální číslo z Kataru je 38.

„Proč myslíte, že se svými znalostmi a zkušenostmi nesedím v žádné komisi FIFA? Protože jsem takové organizaci vždycky oponoval. Není to správné,“ prohlásil van Gaal, jenž je naopak členem komise při nizozemském svazu (zkratkou KNVB), která každý měsíc hodnotí situaci v Kataru s ohledem na dodržování lidských práv.

„KNVB nikdy nebyl pro pořádání mistrovství světa v Kataru a samozřejmě nesouhlasí se způsobem, jakým se tam zachází s přeshraničními pracovníky,“ uvedl svaz v loňském prohlášení po návštěvě země.

Minulý březen na startu kvalifikace o šampionát na podmínky dělníků a situaci v zemi upozornilo několik reprezentačních týmů. Nizozemští fotbalisté spolu s hráči Německa, Norska či Belgie před zápasy oblékli trička vyjadřující obavy z dodržování lidských práv v Kataru.

Mistrovství světa se letos kvůli klimatickým podmínkám v malém emirátu v jihozápadní části Perského zálivu bude hrát netradičně od 21. listopadu do 18. prosince. Češi o něj zabojují v dodatečné baráži 24. března ve Švédsku, v případě úspěchu se utkají o postup 29. března v Polsku.