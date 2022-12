ONLINE: Ghana – Uruguay 0:0, dočkají se Afričané odplaty? Vrací se Suárez

V daleko lepší pozici vstupuje Ghana do závěrečného zápasu skupiny H na fotbalovém mistrovství světa v Kataru. Se třemi body by jí k postupu do osmifinále mohla stačit i remíza. To Uruguay musí bezpodmínečně vyhrát a zároveň doufat, že ve druhém souběžně hraném zápase Jižní Korea neporazí Portugalce. Utkání sledujte od 16 hodin v podrobné online reportáži.