Červené a krachy v kvalifikacích i v baráži. Jak se fotbalisté snažili o MS

Jen jednou za bezmála třicet let od vzniku samostatného Česka se národní mužstvo probojovalo na nejsledovanější turnaj planety.

Bylo to v roce 2006 pod trenérem Karlem Brücknerem. Tenkrát šlo o nejlepší období českého fotbalu, mimořádná generace v čele s Nedvědem, Rosickým, Poborským či Kollerem však tenkrát na šampionátu v Německu nepostoupila ze skupiny, což bylo zklamání.

Jenže co by další generace aspoň za tu účast daly? Nepovedlo se to Uhrinovu týmu po stříbrném Euru 1996. Nepovedlo se to Chovancovu mužstvu, které bylo ve své době druhé ve světovém žebříčku.

Na mistrovství světa nedokázal postoupit ani kouč Petr Rada, ani jeho nástupce Michal Bílek, byť měl za sebou čtvrtfinále Eura. A rovněž neuspěl Karel Jarolím.

Švédsko vs. Česko Online reportáž ve čtvrtek od 20:45

Přitom na kontinentální šampionát postoupili Češi vždycky a zpravidla tam měli úspěch.

Loni na mistrovství Evropy se současný tým probil až do čtvrtfinále, jenže v kvalifikaci o mistrovství světa skončil ve skupině až třetí v pořadí. Euro i kvalifikace se odehrály během devíti měsíců v roce 2021.

Do baráže mu pomohly předchozí výsledky z Ligy národů, pro jejíž účastníky vedení evropského fotbalu zajistilo dvě místa.

Jinak by to s Čechy dopadlo jako většina předchozích kvalifikací.

Jak tedy vypadaly jejich boje o mistrovství světa?

1998 Nešťastná třináctka

První pokus Čechů v samostatné historii. Do kvalifikace byli nasazení z druhého koše jako evropská třináctka. Jenže na los měli smůlu.

Vyfasovali Španělsko, tenkrát druhý nejlepší tým Evropy, a také Jugoslávii, po balkánských válkách reprezentovanou hráči Srbska a Černé Hory. Ta byla až ve čtvrtém koši a všichni protivníci z druhého a prvního koše se jí jako soupeře obávali nejvíc.

Další protivníci? Slovensko, Faerské ostrovy a Malta. Přímo postoupilo vítězné Španělsko, druhá Jugoslávie pak v baráži smetla Maďary celkovým skóre 12:1.

Češi obsadili v kvalifikační skupině třetí nepostupovou příčku. Doma remizovali se Španělskem (0:0), zvlášť však bolela prohra s Jugoslávií. S oběma favority venku prohráli 0:1. Ve Španělsku cítili hosté křivku za chybně odpískanou penaltu po domnělém faulu brankáře Srníčka.

Definitivním zásahem do postupových ambicí byla porážka na Slovensku 1:2, byť Češi gólem Šmicera vedli 1:0.

2002 Český tým se červenal, Řepka dvakrát

Památná je baráž s Belgií, s níž Češi ztratili obě utkání, ač byli favoritem.

Boj o šampionát, který poprvé pořádaly dvě země (Japonsko a Korea), si Češi prohráli nedisciplinovaností. Obdrželi pět červených karet, z toho stoper Tomáš Řepka byl vyloučený dvakrát, jednou Jan Koller, Pavel Nedvěd a Milan Baroš.

V předchozí kvalifikaci o Euro český tým neztratil ani bod, což dosud nikdo jiný nedokázal. Do kvalifikace o MS byli Češi nasazení, vyhnuli se největším favoritům. Dánsko, Bulharsko, Island, Severní Irsko a Malta se nezdály jako nepřekonatelné překážky.

Češi se rozjeli slušně, ale ránou byla bezbranková remíza na Maltě, kde byl krátce po půli po druhé žluté kartě vyloučen Řepka.

Následná domácí remíza s Dánskem také vyloženě problém nepředstavovala, protože největší konkurent rovněž ztrácel - například v Severním Irsku, s Bulharskem. Potíž však už znamenala prohra v Kodani a velký problém porážka 1:3 na Islandu. Za stavu 0:0 v závěru půle dostal červenou kartu Koller, nechal se vyprovokovat a plivl na protihráče.

Druhé místo a účast v baráži Chovancův tým uhájil v závěrečném duelu proti Bulharům (6:0).

Jenže v úvodním duelu baráže v Belgii dostal Řepka červenou kartu, když se ohnal a trefil Goora.

Češi podlehli 0:1 a prohra je tak vykolejila, že nebyli schopní se pořádně připravit na odvetu, dusil je rozkol v mužstvu i mezi hráči a novináři.

Když Wilmots v závěru druhého utkání baráže dal na 1:0, neunesli to Nedvěd s Barošem, nechali se vyloučit a pak chyběli novému kouči Brücknerovi v úvodu kvalifikace o následné Euro 2004.

2006 Postup z baráže

Češi jako nasazení narazili na Nizozemsko, na které v kvalifikaci neměli a prohráli s ním oba zápasy. Po úspěšném Euru 2004 reprezentační kariéru ukončil Pavel Nedvěd. Byla kolem toho spousta nejasností. Skončil, neskončil? On tvrdil že ano, trenér Brückner se ho odmítl vzdát. Každopádně Nedvěd v kvalifikaci nenastoupil, vrátil se až na baráž.

Češi bojovali jen o druhou příčku s Rumunskem, které doma porazili a na soupeřově hřišti prohráli.

Rozhodovalo se v duelech s outsidery. Češi je válcovali, kdežto Rumuni osudově ztratili v Arménii. Na závěr musel národní tým vyhrát ve Finsku, spasil ho mladík Jun, kterého Brückner vytáhl jako trumf, protože mu chyběli Koller s Lokvencem. Ve Finsku dal Jun rychlý gól, pak se přidali Rosický s Heinzem a stvrdili účast v baráži.

V Norsku urputnou bitvu na těžkém terénu rozhodl Šmicer hlavou. Doma se v první půli z voleje trefil Rosický a pak už si Češi postup pohlídali. Tým jako kapitán vedl Nedvěd, pásku dostal po vykartovaném Galáskovi.

2010 Lehčí skupina už snad ani nešla

Čechy už netrénoval Brückner, ale jeho nástupce Rada. Tenkrát byli šestí ve světovém žebříčku FIFA, do kvalifikace byli nasazení, takže se opět vyhnuli největším favoritům jako byly Itálie, Španělsko, Německo, Francie, Nizozemsko či Portugalsko.

Skupina se jevila papírově snadná. Posuďte sami: Slovensko, Slovinsko, Polsko, Severní Irsko a San Marino.

Jenže Češi klopýtali, podlehli v Polsku, které přitom mělo slabé období. V rozhodujícím zápase nestačili doma na Slovensko. Především venku to byla bída, jediné výhry dosáhli v San Marinu.

Přímo postoupilo Slovensko, Slovinsko pak zvládlo baráž proti Rusku. Češi ve skupině zaostali o šest resp. o čtyři body a na cestu do Jihoafrické republiky mohli zapomenout.

Po prohře se Slovenskem přinesl bulvár zprávu o tom, že reprezentanti navštívili restauraci na Hradčanech. Ač bylo už oficiálně po skončení srazu, byl z toho malér, což přispělo k odvolání kouče Rady.

„Budu respektovat jakékoliv rozhodnutí, neschovávám se před zodpovědností za výkony a výsledky. Ale vyčítat mi večírek hráčů po ukončení reprezentačního srazu mi přijde nefér,“ říkal tenkrát Rada.

Fotbalová vláda ho odvolala a Tomáše Ujfalušiho, Václava Svěrkoše, Martina Fenina, Milana Baroše, Radoslava Kováče a Marka Matějovského z reprezentace vyloučila. Ujfaluši se mezitím národního týmu sám vzdal.

Tenkrát s Radou skončil i jeho asistent Jaroslav Šilhavý...

2014 Domácí mizérie

Češi se žebříčkem propadali a při losu kvalifikace byli až ve třetím koši. I tak měli přijatelnou skupinu s evropskými finalisty z Itálie, Dánskem, Bulharskem, Arménií a Maltou.

Šanci však promarnili především v domácích zápasech, vždyť porazili jen Maltu. Prohráli jasně s Dánskem, šokovali porážkou s Arménií, kterou předtím na jejím hřišti jasně porazili. Po prohře v Itálii rezignoval trenér Michal Bílek, který předtím na Euru dovedl tým do čtvrtfinále. Kvalifikaci dokončil jeho asistent Josef Pešice.

Dánsko bylo nejhorším týmem na druhých místech a jako jediné nešlo do baráže.

2018 Málo gólů a jen záblesk proti Německu

V konkurenci favorizovaného Německa, dále pak Severního Irska, Norska a San Marina hráli Češi jen o druhé místo a baráž. Rozhodující zápas v Severním Irsku však nezvládli, do půle dostali dva góly a bylo po nadějích.

Tým Karla Jarolíma srážela mizerná produktivita, první tři zápasy nedal gól. A právě body za domácí bezbrankové remízy se Severním Irskem a Ázerbájdžánem pak v boji o barážovou pozici chyběly. Trenér Jarolím u reprezentace pokračoval.

Pozitivní byl výkon doma proti Německu a smolná prohra 1:2. Němci v kvalifikaci neztratili ani bod.

2022 Spása jménem Liga národů

Kvalifikace se poprvé v historii odehrála kompletně za jeden kalendářní rok, podzim 2020 totiž patřil Lize národů. A ta Čechy spasila. Nebýt vítězství ve skupině v úrovni B před Skotskem, Izraelem a Slovenskem, Češi by nedosáhli ani na baráž.

V bojích o MS totiž skončili třetí za Belgií a Walesem, s oběma protivníky prohráli a remizovali.

Ale jako jeden z nejvýš postavených vítězů Ligy národů, který v kvalifikační skupině neobsadil první ani druhou příčku, postoupili do baráže.

V ní Šilhavého týmu čeká už ve čtvrtek v semifinále Švédsko. Hraje se na jedno utkání a los určil jako pořadatele soupeře. Vítěz se ve finále představí v Polsku.