Novinky pro nabobtnalý šampionát. Ožívá i Berbrův „zlepšovák“

Penalty po remízách ve skupině?

Možná už příště na turnaji ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku, jenž bude znovu v mnohém revoluční.

Poprvé se uskuteční ve třech zemích.

Poprvé v novém formátu s osmačtyřiceti týmy.

A dost možná poprvé i s bonusovými body za vítězství v rozstřelu.

„Jde o jednu z možností, jak lépe rozseknout vývoj ve skupinách,“ naznačil před lety Marco van Basten, bývalý šéf rozvoje světového fotbalu. Podle serveru The Athletic je jeho návrh znovu na stole.

FIFA v minulosti naznačila, že chce na rozšířeném mistrovství světa v základní části zavést šestnáct skupin po třech, z nichž první dva týmy postoupí do vyřazovací fáze, ve které by proti současnému formátu přibylo jedno kolo navíc.

Spojené státy americké budou v roce 2026 podruhé v historii hostit fotbalové mistrovství světa. Uspěly se společnou kandidaturou s Kanadou a Mexikem.

Mimochodem, aby se zamezilo po remízových výsledcích možným spekulacím, či dokonce manipulacím, jeden z návrhů uvádí, že by se penalty kopaly preventivně ještě před zahájením zápasů, což zní snad ještě podivněji.

Představte si, jak by to celé asi vypadalo: rozcvička, penalty a pak teprve fotbal?!

„Jde o úžasnou zábavu,“ říkal bývalý místopředseda fotbalové asociace Roman Berbr, když podobný „zlepšovák“ prosadil v Česku.

Nejdřív u sebe doma v Plzeňském kraji a postupně i v některých ostatních soutěžích včetně třetí ligy a divizí. Pokutové kopy rozhodovaly o tom, kdo si po remíze připíše druhý bod.

Pro velký světový šampionát však takový nápad vyznívá bizarně.

Podle informací ze zahraničních médií zatím FIFA nezavrhla ani možnost, že zůstane u čtyřčlenných skupin, ze kterých by kromě prvních dvou postupovalo do play off i osm z dvanácti nejlepších týmů na třetích místech. V podobném režimu se od roku 2016 koná i EURO, jež narostlo ze šestnácti na čtyřiadvacet mužstev.

„Jenže kvalita trpí,“ povzdechl si například někdejší německý kouč Joachim Löw. „Myslím, že takové změny fotbalu v dlouhodobém horizontu neprospívají.“

Což pro rozšířený světový šampionát platí možná dvojnásob.

„Musíme udělat mistrovství světa jedenadvacátého století, protože fotbal už není pouze Evropa a Jižní Amerika. Mnohem víc zemí bude mít šanci žít svůj sen,“ zdůvodnil krok k expanzi Gianni Infantino, prezident FIFA.

Víc týmů pochopitelně znamená víc zápasů a víc zápasů rovná se větší přísun finančních prostředků z televizních práv. Bude však takový šampionát bavit?

Na stadionu v mexickém Monterrey slaví, budou hostit zápasy mistrovství světa 2026.

Ze šestnácti nových míst připadnou pouze tři Evropě, která vyšle na turnaj dohromady šestnáct týmů. Afrika bude mít devět zástupců, což je o čtyři víc než dosud, a Asie osm. Jižní Amerika i Severní a Střední Amerika dostanou každá po šesti místenkách a Oceánie jednu.

O zbývající dvě vstupenky se bude hrát v šestičlenné baráži, ve které se představí jeden zástupce z každého kontinentu s výjimkou Evropy a doplní ji jedna země z hostitelského kontinentu.

Už za čtyři roky. Těšíte se?