5. DEN MS: Ronaldův rekord, bezgólová nuda i brazilská samba Richarlisona

Ani pátý den světového šampionátu v Kataru neprobíhal bez kontroverzí dotýkajících se menšin.

Tentokrát to byli Dánové, kteří se nechali slyšet, že kvůli zákazu nošení duhových pásek s nápisem One love zvažují možnosti, právní kroky.

A že jednou z variant je i vystoupení z federace FIFA.

„Nejsem pouze zklamaný, jsem naštvaný. Musíme na to reagovat,“ uvedl Jesper Möller, šéf dánské asociace. „Konec ve FIFA? Není to čerstvá myšlenka, u nás na severu o tom diskutuje už od srpna, teď to ožívá.“

Dánové taky řekli, že současného prezidenta FIFA Gianniho Infantina v příští volbě, která proběhne v březnu, nepodpoří.

Kromě politiky se pochopitelně hrál i fotbal.

Nejvýraznějším písmem se do historie mistrovství světa zapsal Cristiano Ronaldo, který z přísné penalty poslal Portugalce do vedení nad Ghanou, kterou nakonec porazili 3:2.

A Ronaldo se stal hrdinou dne, je prvním fotbalistou, který dal alespoň jeden gól na pěti různých mistrovství světa.

Jeden gól v Německu v roce 2006 proti Íránu. Další o čtyři roky později v Jižní Africe proti Severní Koreji. Před osmi lety v Brazílii přidal jeden gól Ghaně. A na šampionátu v Rusku před čtyřmi lety nasázel hattrick Španělům a jeden gól Maroku.

Spokojení se vstupem do šampionátu budou i Brazilci, kteří si sice 60 minut nedokázali poradit se srbskou obranou, než ji dorážkou pokořil Richarlison.

A jeho druhý gól?

Richarlisonova paráda a jeho druhý gól z voleje v zápase proti Srbsku na MS v Kataru.

Symfonie. Zpracování do vzduchu, otočka, rána z voleje k tyči. Takhle se v Brazílii baví, Srbsko porazili 2:0.

Naopak úvodní dva čtvrteční zápasy tolik fotbalové radosti nepřinesly.

Fotbalisté Uruguaye a Jižní Koreji dokonce ani jednou nevystřelili na bránu, byť Godín a Valverde trefili tyč, ale to se jako střela na branku nepočítá.

Na střely mimo vyhrála Uruguay 8:5.

Jediný gól pak padl v zápase Švýcarska s Kamerunem, dal ho rodilý Kamerunec, ale radovalo se Švýcarsko.

Jak to? Breel Embolo se totiž v Kamerunu sice narodil, ale většinu života strávil ve švýcarské Basileji, i proto hned omluvně zvedal ruce nad hlavu.

Na jaké zápasy se můžete těšit v pátek?

Program zahájí v 11 hodin Wales proti Íránu, ve 14 hodin nastoupí domácí Katar proti Senegalu, následovat bude v 17 hodin Nizozemsko s Ekvádorem a šestý hrací den uzavře od 20 hodin zápas Anglie proti USA.