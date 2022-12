Nacvičte tisíc penalt! Španělé nedali ani jednu. Moje zodpovědnost, řekl kouč

Pochází z předzápasové tiskovky, to byl ještě kouč v dobrém rozmaru.

K variantě, že by první mač vyřazovací fáze mohl dospět do prodloužení a ještě dál, Enrique poznamenal: „Před rokem jsem na jednom tréninkovém kempu hráčům řekl, že jestli chtějí být v nominaci na šampionát, musejí kopnout nejméně tisíc penalt. Předpokládám, že domácí úkol splnili...“

Nevypadalo to tak.

Pablo Sarabia poslal balon do tyče, Carlos Soler a kapitán Sergio Busquets nechali vyniknout marockého hrdinu Jasína Bunúa.

Tristní výkon prvních tří španělských střelců. Na dalšího už nedošlo, protože Maročané byli na rozdíl od soupeře až na jednu výjimku bezchybní.

„To, co se stalo, je má chyba, beru za to plnou zodpovědnost. Omlouvám se fanouškům,“ uvedl Enrique.

Španělé proti Maroku hráli svůj typický fotbal, ale na poctivého protivníka nestačil. Velká územní převaha a víc než tisícovka přihrávek ke gólovým šancím nevedly. Největší tutovku měl až na konci prodloužení Sarabia a trefil tyč.

To je prostě málo.

„Fotbal je krásný sport, ale s jednou výhradou: vyhrát může i tým, který neútočí,“ citovala Enriqueho veřejnoprávní stanice RTVE. „Dominovali jsme, ale nebyli jsme dost kreativní. Z jedenácti střel šla jediná na branku, plus ta tyč... Penalty mě mrzí, ale na svůj tým jsem hrdý,“ pokračoval.

Po překvapivém vyřazení se hned začalo spekulovat také o jeho pozici, osmifinále MS je zkrátka neúspěch. „Na tuto debatu nyní není správná chvíle. Probereme to příští týden,“ reagoval Enrique.

Doplatil na to, že vzal do Kataru tuze neostřílený tým? Nekompromisní španělská média mu už před mistrovstvím vyčítala, že do nominace nezařadil velezkušeného stopera Sergia Ramose nebo brankáře Davida De Geu.

Gavi (na snímku vlevo) a Pedri, dvě z mnoha nadějí nové generace španělských fotbalistů.

Na turnaji měli Španělé třetí nejmladší kádr. Namátkou – záložník Gavi 18, Pedrimu bylo nedávno dvacet, stejně jako například Ansu Fatimu a Necovi Williamsovi. Jediným pamětníkem posledního titulu z roku 2010 zůstal kapitán Sergio Busquets.

Tlak a kritiku z vlasti junáci rozmetali úvodním deklasováním Kostariky (7:0), na jejich fotbal se parádně dívalo. Málem porazili i Německo (1:1), než přišlo varovné zaškobrtnutí s Japonskem (1:2).

A pak bezradný tlak do plných s Marokem.

Jisté je, že velký zážitek v Kataru bude pro Gaviho a další obrovským poučením. Vždyť Ferrán Torres, ve dvaadvaceti jeden z těch zkušenějších, už před turnajem pravil: „Když se nedostaví výsledky, odcestujeme domů s hlavou vztyčenou a budeme dál makat. Vždyť jsme ještě mladí.“

Vrchol téhle generace by měl teprve přijít.