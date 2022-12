(Ne)spokojený van Gaal: Už rok tvrdím, že se můžeme stát mistry světa

Nizozemci vyhráli na turnaji v Kataru třetí ze čtyř duelů a jen potvrzují, že van Gaalovo kouzlo na ně funguje.

Jedenasedmdesátiletý trenér se jich ujal už potřetí a „Oranje“ od jeho nástupu po Euru 2021 neprohráli devatenáct zápasů v řadě.

Při poslední účasti na světovém šampionátu (2014) získali bronz a bylo to právě pod van Gaalovým vedením. Maximem této země jsou tři stříbrné medaile z let 1974, 1978 a 2010.

Nizozemští fotbalisté chtějí víc.

„Už rok mluvím o tom, že se můžeme stát mistry světa. Ne, že se jimi staneme, ale že na to máme. Těší mě, jaký jsme vybudovali tým a hráči mi svými výkony a výsledky dělají radost,“ prohlásil van Gaal.

Nebýt zlepšeného představení po změně stran, možná by mluvil trochu jinak. Připomeňme, že Nizozemsko o přestávce nad USA vedlo 2:0 díky trefám Memphise Depaye a Daleyho Blinda! Velezkušený trenér byl přesto nespokojený.

„V mém rozboru jsem hráče kritizoval,“ prozradil. „Ano, dali fantastické góly po krásné týmové práci. Ale mimo to jsme se hodně trápili, ztráceli jsme příliš často balon. A to je na mistrovství světa, pokud hrajete proti těm nejlepším, nepřijatelné.“

I proto vystřídal dva hráče a mohl sledovat, jak změny a proslov zafungovaly.

„Ve druhém poločase jsme odvedli mnohem lepší práci, ačkoli jsme už skórovali pouze jednou,“ pochvaloval si van Gaal a zopakoval svá slova o šancích na celkové vítězství.

Další překážkou bude ve čtvrtfinále silná Argentina.

„Jiné velké země do play off nepostoupily a stále si myslím, že máme velkou příležitost. První krok jsme udělali, teď je na čase vyhrnout rukávy a vrátit se do práce,“ dodal.