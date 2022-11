Rozesmátý Messi: Byla to tíha, ale spadlo to z nás. To jsme potřebovali

Lionel Messi dovedl Argentinu k prvnímu vítězství na fotbalovém šampionátu v Kataru, které jeho tým udrželo ve hře o postup do vyřazovací fáze.

V sobotním utkání proti Mexiku dal první gól, u druhého si připsal asistenci. Argentina vyhrála 2:0 a pětatřicetiletého útočníka zástupci jednoho z hlavním partnerů turnaje zvolili hráčem utkání.

„Museli jsme vyhrát. Neměli jsme jinou možnost. Záleželo jen na nás, jak se s tím srovnáme,“ líčil krátce po závěrečném hvizdu v televizním rozhovoru.

Dlouho jste neviděli fotbalového génia Lionela Messi v takové euforii. Štastného, usměvavého. Byla to pro něj obrovská úleva. Argentinský lid na něj nakládá veškeré úspěchy i krachy.

„V prvním poločase to nebylo dobré, nehráli jsme tak, jak bychom měli. Bylo vidět, že jsme ve složité situaci. Po přestávce už to bylo lepší, zklidnili jsme se, měli víc míč. Po první brance už jsme to byli my. Je to skvělé, takový výsledek jsme potřebovali,“ líčil nadšeně.

Messiho góly na MS 2006 v Německu: 1 gól do sítě Srbska a Černé Hory. V týmu byli také Riquelme, Tevéz či Crespo. 2010 v Jižní Africe: neskóroval, trenérem byl Diego Maradona a Argentina vypadla v osmifinále. 2014 v Brazílii: dal čtyři branky, všechny ve skupině. Po jedné Bosně, Íránu a dva Nigérii. Argentina se dostala do finále, ale v play off už Messi neskóroval. Proměnil jen penaltu v semifinálovém rozstřelu proti Nizozemsku. 2018 v Rusku: gólem proti Nigérii přispěl k jediné výhře a tím i k postupu do osmifinále, v něm Argentina podlehla Francii. 2022 v Kataru: zatím dvě branky ve dvou zápasech skupiny

Skóroval po hodině hry utěšenou přízemní střelou z dvaceti metrů. Herrera byl od něj daleko a ve snaze střelu zblokovat mu míč prošel pod nohou. Ani stoper Montes nebyl úspěšný a brankář Ochoa byl příliš krátký, aby na míč dosáhl.

Při druhé brance jen posunul míč do vápna ke spoluhráči a Enzo Fernandez si proti obráncům poradil už sám.

Argentina se vzchopila po úterní porážce se Saúdskou Arábií a postup do osmifinále má ve svých rukách. V závěrečném utkání skupiny potřebuje porazit Polsko. Může jí stačit i remíza, když i druhé utkání skupiny C mezi Saúdskou Arábií a Mexikem skončí nerozhodně.

„Spadlo to z nás. Máme trochu klidu a situaci jsme dostali do svých rukou,“ poznamenal Messi.

Dal svůj druhý gól v Kataru, na světových šampionátech to byla celkově jeho osmá branka. Dvě mu chybí k tomu, aby se dotáhl na Gabriela Batistutu, dosud nejlepšího argentinského střelce na mistrovství světa.

Letos vstřelil Messi za Argentinu už třináct branek, což je jeho nejlepší počin v národním mužstvu za kalendářní rok. Dosud to bylo dvanáct branek v roce 2012.

Také dal gól v šestém mezistátním utkání za sebou.

Argentina bude potřebovat, aby v sérii pokračoval.