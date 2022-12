Trochu náhoda, ale hodně Messi. Zlatý sen kapitána žije, zbývají ještě tři kroky

1:0 pro Argentinu.

Gól pro Lionela Messiho.

Můžete si klidně vyhodnotit, že to byla náhoda, ale taky byste měli přiznat: Možná trochu náhoda, ale hodně Messi.

Vzdorovitá, pracovitá a statečná Austrálie bude dlouho vzpomínat na střet s fotbalovým velmistrem.

Do zápasu vložila celé své umění i nasazení. Slovutnému soupeři dlouho nic nedarovala, dokud deset minut po přestávce hloupě nepokazila rozehrávku u vlastní branky, tudíž Argentina mohla postup do čtvrtfinále mistrovství světa pojistit (2:1). Ale to už měl Messi tu zásadní chvíli za sebou.

Messiho kariéra v číslech Barcelona: 778 zápasů/672 gólů PSG: 53 zápasů/23 gólů Argentina: 169 zápasů/94 gólů

V daleké zemi u protinožců si statisíce fanoušků nastavilo budík na brzké ráno, aby mohly držet palce. Na náměstích. V barech. U televize. Šlo to. Dokud Messi během jedné geniální chvíle neudeřil.

Ve svém tisícím soutěžním utkání kariéry.

Při 169. startu za argentinskou reprezentaci vstřelil 94. branku.

Statný obránce Miloš Degenek, rodák z chorvatské Dalmácie, který hraje za americký klub Columbus Crew, se na poslední australské tiskové konferenci vyznal: „Jsem Messiho velikým fanouškem. Fakt ho obdivuju. Ale troufnu si říct, že po titulu mistra světa toužím víc než on. Hrajeme jedenáct proti jedenácti a Messi je jenom jeden.“

Degenek měl pravdu: Messi je jenom jeden.

Můžete ho hlídat, zdvojovat, ztrojovat, držet za dres, faulovat, jenže on si většinou pokaždé najde chvíli, která se ukáže jako osudová. Nemusí to být sólo přes půl hřiště nebo působivě kopnutý přímý kop.

Proti Austrálii se ke své trefě dostal kostrbatě. Z pravého křídla nejprve zakroutil standardní situaci rovnou na brankáře, což se mu nepovedlo dokonale. Míč se mu přes parťáka Correu vrátil, Messi následně před šestnáctkou našel Gómeze, ten kolmo ťuknul na stopera Otamendiho. A dál? Drsňákovi Otamendimu balon odskočil, Messi ho okamžitě intuitivně převzal a prásknul ho k pravé tyči.

Složité, náhodné, nepřipravené, přitom vcelku přirozené. Prostě fotbalový génius u míče. Jen mu pořád něco chybí.

Možná neuvěříte, ale argentinský kapitán skóroval ve vyřazovací fázi mistrovství světa úplně poprvé. Podařilo se mu to na osmý pokus. K dosavadním čtyřem asistencím přidal gól, který Argentinu posunul do pátečního čtvrtfinále proti Nizozemsku. Drhlo to, skřípalo, soupeř nakonec málem vyrovnal.

A Messi? Ten pokračuje ve svém světovém dobrodružství. Odmalička srovnávaný s božským Diegem Maradonou touží dohnat jeho zlato z roku 1986. V pětatřiceti letech má poslední šanci. Však i proti Austrálii hrozilo, že to bude jeho poslední utkání na světových šampionátech.

Nebylo. Pokračuje se. Do zlatého cíle a k Maradonově odkazu chybějí Messimu tři vítězný kroky.

Za dosavadní vystoupení v Kataru zaslouží argentinská desítka pochvalu.

Premiérové fiasko se Saúdskou Arábií vzal Messsi na sebe a fanouškům slíbil, že se nic podobného opakovat nebude.

Následnou výhru nad Mexikem trefil pohotovou střelou k tyči. Závěrečnou výhru ve skupině proti Polsku režíroval. A proti Austrálii v osmifinále? Po svém gólu se uvolnil.

Jakmile začal druhý poločas, posunul se blíž k útočné linii a byl stále víc nebezpečný. V padesáté minutě mohl skórovat podruhé. Pak jako první skočil do náruče Juliána Alváreze, který v 57. minutě pohodlně vstřelil gól na 2:0.

Po hodině vzal Messi míč na vlastní půlce a pustil se do dlouhatánského slalomu. Z hlediska fotbalového baletu to byla určitě jeho nejkrásnější chvíle v zápase. Leč obránce Rowles mu balon na poslední chvíli ukopl. Taky v závěru vymyslel dvě vyložené šance pro Lautara Martíneze a sám ještě těsně minul šibenici.

Nakonec se musel nervovat, protože tečovaná Goodwinova dělovka zpoza pokutového území se zastavila až v síti - 1:2. Ještě v sedmé minutě nastavení musel argentinský brankář Emiliano Martínez chytit velikou možnost mladíčka Kuola, aby osmifinále bylo jisté bez prodloužení.

A abychom nezapomněli na Lionela Messiho: za tisíc soutěžních zápasů si po sobotním večeru počítá také 789 gólů.

Jen titul pro mistra světa mu stále chybí. Dočká se ho?