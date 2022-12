Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet tři měsíce zdarma

Neuvěříte, že to video nahrávali letos v lednu. Nemohli přece tušit, co se stane. Prostě se v civilu postavili na pečlivě sestřihaný trávník v Kataru a rozverně se hecovali. Jako spoluhráči z Paříže, která zrovna přijela na reklamní turné za svým mocným majitelem. Kylian Mbappé s rozevlátými gesty, kraťasy a s bílou kšiltovkou vypadal, že by si nejspíš chtěl zarepovat. Nasměroval své myšlenky do budoucnosti a anglicky pravil: „Až Francie potká Maroko, budu muset zničit svého přítele.“