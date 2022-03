Jak na fotbalový šampionát: finále v Africe i v Evropě, blízko jsou USA a Mexiko

Během úterý přibudou dvě národní mužstva z Evropy a pět týmů z Afriky. V noci ze středy na čtvrtek přímo postoupí dvě mužstva ze Severní Ameriky.

Rovněž budou známí účastníci mezikontinentální baráže, která je na programu v polovině června.

A rovněž v červnu se bude dohrávat i evropská baráž, jejíž semifinále mezi Skotskem a Ukrajinou bylo odloženo. Z toho vzejde finálový soupeř pro Wales.

Afrika Salah, nebo Mané?

Egypt, nebo Senegal? Čili Salah, nebo Mané? Jen jeden z hvězdných útočníků Liverpoolu se se svým národním týmem podívá na šampionát.

Africká kvalifikace dospěla do závěrečné fáze, do které se probilo deset zemí. Los určil dvojice, hraje se na dvě utkání doma venku.

Egypt v prvním utkání porazil Senegal 1:0, když si hostující Ciss dal už po třech minutách vlastní gól. Odveta se hraje v úterý 29. března stejně jako další čtyři utkání.

Nakročeno na šampionát má Alžírsko a Tunisko, které vyhrály první duely venku. Alžírsko v Kamerunu 1:0 a Tunisko v Mali 1:0.

Souboj Demokratické republiky Kongo a Maroka skončil 1:1, odveta se hraje v Casablance. Bezbranková remíza se zrodila mezi Ghanou a Nigérií.

Asie kdo bude soupeřem Austrálie?

Jistí účastníci MS 2022 Katar: 21. listopadu až 18. prosince Pořadatel

Katar Evropa

Německo, Dánsko, Francie, Belgie, Chorvatsko, Španělsko, Srbsko, Anglie, Švýcarsko, Nizozemsko (vítězové kvalifikačních skupin) Jižní Amerika

Brazílie, Argentina, Ekvádor, Uruguay (nejlepší čtyři týmy z kvalifikace) Asie

Írán, Jižní Korea, Japonsko, Saúdská Arábie (první a druhý tým každé ze skupin závěrečné fáze kvalifikace) Severní Amerika

Kanada

První byl v lednu Írán, první den v únoru se radovala Jižní Korea. Minulý týden přibyly Japonsko a Saúdská Arábie. Dva nejlepší týmy z každé ze skupin závěrečné fáze asijské kvalifikace si zajistily přímý postup.

Austrálie jde do baráže třetích týmů, na soupeře zatím čeká. Zbývá dohrát poslední kolo. Spojené arabské emiráty jsou bod před Irákem, teoretickou možnost má i Libanon.

Emiráty hrají doma s Koreou, Irák se představí proti Sýrii, která jako domácí stadion využije ten Rašídův v Dubaji.

Libanon, který na Emiráty ztrácí tři body a má horší rozdíl skóre, pod vedením českého kouče Ivana Haška zakončí kvalifikaci proti Íránu.

Asijská baráž se hraje 7. června v katarském Dauhá. Její vítěz tamtéž o týden později vyzve v mezikontinentální baráži pátý tým jihoamerické kvalifikace.

Jižní Amerika Peru, Kolumbie, nebo Chile?

K Brazílii a Argentině se minulý týden připojily Ekvádor a Uruguay. Kvalifikace Jižní Ameriky tak má takřka hotovo - zná přímé postupující.

Pátý tým desetičlenné tabulky čeká v červnu mezikontinentální baráž proti týmu z asijské kvalifikace.

Závěrečné úterní dějství určí, jestli to bude Peru, Kolumbie, nebo Chile.

Peru má o bod víc než Kolumbie, Chile ztrácí další bod. Peru hostí doma Paraguay a nemusí se ohlížet na výsledky soupeřů. Kolumbie se představí ve Venezuele, Chile hostí Uruguay.

Nejlepší rozdíl skóre - nula - má Kolumbie. Peru a Chile mají minus pět.

Severní Amerika ke Kanadě nejspíš přibudou USA a Mexiko

Přímý postup si z neděle na pondělí jako první zajistila Kanada. Blízko jsou Spojené státy a Mexiko, oběma ve středečním závěrečném dějství kvalifikace stačí remíza.

Spojené státy si ji mohou uhrát v přímém souboji s Kostarikou, která jako jediná oba týmy ohrožuje. Jenže má o tři body méně a také výrazně horší skóre. Musela by vyhrát 5:0, aby se před USA dostala.

Mexiko hraje doma se Salvadorem a tady se kolaps favorita rozhodně nečeká.

Každopádně Kostarika má minimálně zajištěné místo v mezikontinentální baráži, v níž se zástupce Severní Ameriky utká s vítězem oceánské kvalifikace.

Oceánie o baráž Nový Zéland vs. Šalamounovy ostrovy

Do finále kvalifikace postoupily Nový Zéland a Šalamounovy ostrovy, což jsou také nejlepší týmy Oceánie podle světového žebříčku. Nový Zéland je na 110. místě, Šalamounovy ostrovy jsou až na 141. pozici.

Do kvalifikace se zapojily také další pacifické ostrovy jako Nová Kaledonie, Tahiti, Fidži, Samoa, Americká Samoa, Tonga, Vanuatu, Cookovy ostrovy. Jedenáctým účastníkem byla Papua Nová Guinea.

Kdo ještě hraje o postup Evropa

finále baráže: Polsko - Švédsko, Portugalsko - S. Makedonie, Wales - Skotsko/Ukrajina Afrika

odvety finále kvalifikace: Senegal - Egypt (první zápas 0:1), Alžírsko - Kamerun (1:0), Tunisko - Mali (1:0), Nigérie - Ghana (0:0), Maroko - DR Kongo (1:1), Asie

Spojené arabské emiráty, Irák a Libanon hrají o účast v baráži, kde už je Austrálie. Pak ještě vítěz baráže hraje mezikontinentální baráž proti pátému týmu z Jižní Ameriky. Severní Amerika

USA a Mexiku stačí v posledním kole bod. Jejich přímý postup ohrožuje Kostarika, která hostí USA. Kostarika má jistou účast v mezikontinentální baráži proti týmu z Oceánie. Jižní Amerika

Peru, Kolumbie a Chile v posledním kole kvalifikace na dálku hrají o účast v mezikontinentální baráži. Oceánie

Nový Zéland versus Šalamounovy ostrovy. Středeční vítěz jde do mezikontinentální baráže proti týmu ze Severní Ameriky, což bude nejspíš Kostarika.

Austrálie hraje stabilně asijskou kvalifikace. V Oceánii obvykle nemá konkurenci, ale nechtěla absolvovat mezikontinentální baráž a věřila si na přímý postup z Asie. Ale i letos musí do baráže. A bude mít těžšího protivníka (tým z Jižní Ameriky), než by měla jako vítěz Oceánie. Ten bude hrát se čtvrtým týmem Severní Ameriky, což bude s největší pravděpodobností Kostarika.

Evropa přemožitelé Čechů v Polsku

Evropa má na mistrovství světa třináct míst, nejvíc ze všech kontinentů.

Deset zemí už má jistotu. Další dvě přibudou z finále baráže do úterního půlnoci.

Polsko, nebo Švédsko?

Portugalsko, nebo Severní Makedonie?

Semifinálová utkání dodatečné kvalifikace minulý týden eliminovala Česko, Rakousko, Turecko a Itálii, kterou senzačně vyřadila Severní Makedonie.

Zbývající třináctý evropský tým bude známý až v červnu, kdy se bude dohrávat semifinálový souboj baráže Skotsko - Ukrajina. A jeho vítěz nastoupí proti Walesu.

Poražení ze semifinále baráže už řeší trenéry. Německý kouč rakouského týmu Franco Foda oznámil, že po úterní přípravě ve Skotsku rezignuje.

Naopak italský kouč Roberto Mancini blamáž ustojí, loni přece dovedl zemi k titulu mistrů Evropy.

O pozici trenéra budou debatovat také v Česku. Jaroslav Šilhavý má smlouvu do července a není vyloučeno, že dostane novou. Pokud by byl odvolán, nebo by se na novém kontraktu nedohodl, je nejvážnějším kandidátem Ivan Hašek, dosavadní trenér Libanonu.