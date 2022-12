Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet tři měsíce zdarma

Fotbalové mistrovství světa sleduje pozorně, jen ne kvůli hře samé. Kanadsko-egyptský novinář Karim Zidan pro světové deníky The New York Times či The Guardian roky popisuje propojení politiky a sportu, zejména v bojových sportech. Jeho témata? Kadyrov v Čečensku, Putin v Rusku, Trump v USA, extremisté v Evropě... A co Katar? „FIFA svým jednáním jasně dokázala, že ve fotbale nevítá každého,“ tvrdí.