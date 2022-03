Smutný kapitán Souček: Bylo to vyrovnané. Měli jsme dát gól, šancí bylo dost

Když Češi v prodloužení inkasovali, se svěšenou hlavou kráčel k směrem k půlicímu kruhu. Jako by tušil, že se ve zbývajícím čase fotbalovým reprezentantům nepodaří duel zvrátit. „Je to strašně těžké. Čekali jsme na tuhle šanci čtyři roky a teď nám to uteklo po takhle vyrovnaném zápase,“ litoval kapitán Tomáš Souček.