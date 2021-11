Nepříjemnost pro Součka: nesmí vidět žlutou kartu. I tak budu hrát to svoje, říká

Česko v úterý večer v Praze na Letné odehraje osmý zápas kvalifikace, ale už od víkendu má jistotu, že v dodatečných bojích o postup na šampionát bude pokračovat v březnu.

Vedle Součka žlutá hrozba může z úvodního kola baráže vyřadit ještě stopera Zimu se záložníkem Sadílkem. Všichni tři proti Estonsku s největší pravděpodobností nastoupí v základní sestavě.

V kvalifikaci či baráži má hráč zastavenou činnost za dvě napomínání. Souček dostal žlutou kartu v březnovém utkání proti Belgii.

„Nesmíme to moc řešit. Když se na to moc myslí, tak se to právě stane,“ podotkl šestadvacetiletý středopolař.

Ovlivní to váš přístup k utkání a výkon?

Chci a budu hrát svou hru. Samozřejmě, v hlavě mít můžete, abyste neudělali zbytečný faul, za který byste mohli žlutou kartu dostat. Když budu hrát tak, jak to cítím, tak v baráži chybět nebudu.

Baráž máte jistou, ale potřebujete vyhrát a zároveň souhru dalších výsledků v kvalifikaci, abyste měli šanci být při losu nasazení. Řešíte to?

Jsme hlavně rádi, že v baráži jsme. Na nasazení šance velká není, ale když ji máme, tak ji chceme využít. Do zápasu dáme všechno, abychom Estonsko porazili. Chceme vyhrát a podat kvalitní výkon. Pro každého z nás je to důležitý zápas. Hrát za reprezentaci je nejvíc.

Baráž bude důležitější.

Baráž je pak velká výzva, máme další dva zápasy, abychom se o mistrovství světa porvali. A my se budeme rvát, co to půjde.

Na Estonsko jste se naladili sedmigólovou výhrou v přípravě proti Kuvajtu, který vás však vůbec neprověřil. Může být složité přepnout na těžšího protivníka?

Věřím, že ne. Navíc si myslím, že s Kuvajtem to pro nás byl dobrý zápas, Estonsko hraje v podobném rozestavení, zase budeme víc držet míč. Myslím si, že Kuvajt nám byl nápomocný. Ale samozřejmě vím, že nás čeká o dost těžší soupeř.

Proti Kuvajtu jste dal gól. Pro vás byl první od 15. srpna, kdy jste skóroval za West Ham v Newcastlu. Je to pro vás úleva?

Lidi si na góly ode mě zvykli, ale sami dobře víte, že od toho já na hřišti úplně nejsem. Mým úkolem je defenzíva, být lídrem mužstva, řídit spoluhráče, aby se cítili dobře. Když dám gól nebo na něj přihraju, jen dobře. Samozřejmě jsem rád, když nějaký ten gól přidám. Ale není to to hlavní, abych musel být po zápase šťastný.

Právě proti Estonsku v březnu jste dal první hattrick za národní mužstvo.

Na to nejde zapomenout. Nezlobil bych se, kdyby se to opakovalo. Ale hlavní je, abychom šlapali jako tým.

Máte před sebou rekordní sedmnáctý mezistátní zápas za kalendářní rok. Jaký vůbec z pohledu reprezentace rok 2021 byl?

Bylo toho hodně, na co lze vzpomínat. Mistrovství Evropy, kde jsme postoupili mezi nejlepších osm. Odehráli několik dobrých zápas, máme baráž o mistrovství světa. Samozřejmě, byly tam i těžké časy kvůli různým opatřením, kdy jsme byli zavření v bublině. Ale celkově beru rok pozitivně.