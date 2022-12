Opory, střídáme! Modrič a spol. ze hry. Jak Chorvaté přechytračili samuraje

Tři mazáky trenér v závěru osmifinále mistrovství světa proti Japonsku stáhl, což by udělal málokdo. Koledoval si, že se proti němu odvážné tahy bleskově otočí.

Místo toho je za hrdinu.

Chorvaté penalty ustáli, ze čtyř pokusů proměnili tři, zatímco Japonci jediný. Fanoušci v šachovnicových dresech, kteří jako obvykle natáhli na hlavy čepice na vodní pólo, jásali, zatímco ti, kteří přicestovali do Kataru z východu Asie, otírali slzy do šál a dresů.

Sen silné chorvatské generace ožil. Zdálo se, že parta kolem geniálního kapitána Modriče prožila vrchol před čtyřmi lety v Rusku, kde se nečekaně prodrala až do finále, ale třeba dostane ještě jednu šanci.

Daličův tým zestárl. Průměrný věk se sice drží na 28 letech, ale hlavní tahouni už se přehoupli přes třicítku. Modričovi je sedmatřicet, snad proto kouč usoudil, že odběhat v tempu celých 120 minut je na něj moc. Stoper Lovren a záložník Perišič, kteří se proti Japonsku společně postarali o vyrovnání, mají v občance rok narození 1989. Dříč Brozovič oslavil před měsícem třicítku, útočníkovi Kramaričovi, zatím nejlepšímu střelci týmu, je ještě o rok víc.

Což ovšem nemusí Chorvaty brzdit. Naopak! První zápas ve vyřazovací části ukázal, jak moc se jim zkušenosti šiknou. Od konce první půle prohrávali, ale rozhodit se nenechali. A díky překvapivému střídání měli v závěru plno sil: z tlaku v druhé části prodloužení mohli klidně vymačkat rozhodující trefu ještě před penaltami.

Ale co Japonci? Záhada!

Vždyť už to vypadalo, že letošní šampionát pro ně bude průlomový. Ještě před necelými dvěma týdny platilo, že nikdy v historii na mistrovství světa neporazili žádného z gigantů. V Kataru se jim to senzačně povedlo dvakrát během devíti dnů.

Nejdřív vítěznou otočkou šokovali Němce, pak v závěrečném utkání skupiny předvedli totéž proti Španělům. Co už mohl svět chtít víc, aby nabyl dojmu, že japonskému fotbalu patří budoucnost?

Ženský národní tým je ve špičce dlouhodobě, dokonce před jedenácti lety přivezl z turnaje v Německu světové zlato. Mužská reprezentace dělala pokroky pomalu. Při premiéře na mistrovství světa ve Francii v roce 1998 prohrála i s Jamajkou, suverénně největším outsiderem, pak střídala nadějná vystoupení s marnými.

Vlastně se na šampionátech pravidelně točily dva japonské scénáře: konec ve skupině, konec v osmifinále. Včera se opět naplnila druhá varianta.

Přitom tentokrát byli Japonci odhodlaní konečně udělat další krok.

„Budeme stateční jako samurajové,“ hřímal na předzápasové tiskovce zkušený obránce Juto Nagatomo. „Než vyrazí do boje, nablýskají si meče a pracují na technice boje, ale nebylo by jim to k ničemu, kdyby je ovládl strach. S fotbalem je to stejné. Můžeme nadrilovat taktiku, ale když se zalekneme, nemáme šanci. Proti Chorvatům ukážeme, že se nebojíme ničeho a nikoho.“

Právě nezdolná mentalita měla včera na stadionu Al Janúb posloužit jako hlavní zbraň místo ostrého meče. Jen si zkuste představit líného a nezodpovědného Japonce: nejde to, že?

Neúnavně dřít, neustále se zlepšovat a nikdy se nevzdávat: tohle motto by mohl mít celý národ v erbu. Týmu trenéra Morijasua by stačilo do perfektního strojového nastavení přidat extra dávku sebevědomí, která dřívějším výběrům chyběla.

Penalty mohly krásně ukázat, jak je japonská psychika silná. Místo toho jste v očích neúspěšných střelců už cestou k puntíku četli strach.

Že to zase nevyjde.

Že osmifinále bude zase strop.

Toho Japonci musí litovat, protože tentokrát opravdu – snad poprvé – měli na mistrovství světa na víc.

Další pokus dostanou nejdřív za čtyři roky, zato vyzrálí Chorvaté mohou doufat dál.