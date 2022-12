Příběh Čecha s libyjskými kořeny: Ve dvanácti do Kataru za fotbalem. Sám!

„Už tehdy jsem si dokázal v hlavě srovnat, o co hraju. Byl jsem dítě, ale bral jsem to jako profík,“ pustí se do vysvětlování a začne rozplétat zamotaný příběh, ve kterém funguje jako pojítko mezi Katarem, kde právě finišuje mistrovství světa, a Českem.

To bylo tak: Fadl, syn české maminky a libyjského otce, se učil hrát fotbal v Hradci. Když mu bylo jedenáct, přestěhoval se s rodiči do Libye, o rok později mu tatínek domluvil testy v katarském týmu Al Sadd. Právě tehdy se octl v neznámé zemi na dva měsíce sám a pokoušel se prorazit.

„Byli se mnou spokojení, ale tehdy se řešil počet cizinců v týmech, což platilo i u mládeže,“ popisuje. „A katarský svaz mi bohužel nedal registraci.“