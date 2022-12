Božská Ivana. Chorvatka na hraně zákona. Kdo je nejznámější fanynka v Kataru

Stát na pobřeží Jadranu s bezmála čtyřmi miliony obyvateli bude v úterý večer žít fotbalem. Všichni budou sledovat, zda se Chorvatsku proti Argentině povede to, co před čtyřmi lety na mistrovství světa v Rusku - postup do finále.

I tehdy zvládlo cestou dva penaltové rozstřely. I tehdy u toho byla na tribuně vnadná fanynka Ivana Knöllová.

Je hvězdou rozpáleného Kataru. Ve svém typickém přiléhavém úboru s červenobílým šachovnicovým vzorem se prodírá davem fanoušků. Co krok, to selfie.

„Můj typický den v Dauhá,“ vyťuká posléze na svůj instagramový účet, který během posledních týdnů nabobtnal o zhruba milion a půl sledujících na 2,4 milionu. Mimochodem, účet Ivana Perišiče, hvězdy Chorvatska i Tottenhamu, má „jen“ 1,7 milionu.