Zklamání, které znají i Čechoslováci. Itálie v šoku: Jak se to mohlo stát?

Lippi s Cannavarem místo Manciniho? Loni dostal smlouvu až do roku 2026. Trenér italských mistrů Evropy však po krachu v baráži o mistrovství světa údajně zvažuje rezignaci. „Jako trenér nesu odpovědnost. Moc mě to kvůli klukům mrzí,“ řekl ve čtvrtek před půlnocí. Po úspěchu na loňském Euru začali Italové klopýtat: remízy s Bulharskem, Švýcarskem i v Severním Irsku. Právě kvůli nim přišli o přímý postup do Kataru. Přišli i o rekordní sérii neporazitelnosti, která trvala více než tři roky a 37 zápasů. Podle informací Gazzetta dello Sport by nyní Manciniho mohli nahradit Fabio Cannavaro s Marcelem Lippim, kteří stojí za posledním zlatým úspěchem Itálie na mistrovství světa. Cannavaro byl v roce 2006 kapitánem, Lippi trenérem.