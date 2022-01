Italský trumf pro baráž o MS? Vrací se Balotelli, zatím jen do přípravy

Trenér Roberto Mancini povolal od středy do pátku na přípravný kemp pětatřicet fotbalistů, z toho sedm nováčků. A jednoho starého známého.

Mario Balotelli reprezentoval naposledy v září 2018 v Lize národů proti Polsku, od té doby nic.

Však šla také jeho kariéra pěkně z kopce. Chvíli byl bývalý hráč obou milánských klubů nebo Manchesteru City dokonce bez angažmá; to když ho vyhodili z Brescie, než šel hrát druhou italskou ligu do Monzy. Šanci se znovu ukázat mu dal nováček turecké ligy Demirspor, který je i díky jeho osmi gólům v sezoně aktuálně čtvrtý.

Ale ani tam to nebyl zpočátku bůhvíjaký zázrak. Trenér Samet Aybaba byl nešťastný z jeho fyzické kondice a proti Konyasporu ho vystřídal krátce po půli. „Nejsem spokojený. Fotbal je o běhání. Když neběháte, nikoho neporazíte,“ ulevil si před tureckými novináři.

Italský svéráz koučovo rozhodnutí těžce nesl. Na střídačce máchal rukama, remcal, a dokonce praštil spoluhráče do ramene.

Tři dny poté zareagovalo vedení Demirsporu tím, že vyhodilo Aybabu.

„Když Balotelli hraje, je to problém. Ale když nehraje, je to taky problém,“ postěžoval si později Aybaba.

„Nikdo není víc než klub, ani Balotelli ne,“ odvětil prezident klubu Murat Sancak.

Netají se však tím, že „Super Mario“ je jeho oblíbencem. „Jsme jako bratři. Má mě moc rád a bez mého souhlasu nikam nechodí,“ pravil na adresu italského střelce.

Na lavičku jako náhradu za Aybabu přivedl italského kouče Vincenza Montellu, který 31letému útočníkovi důvěřuje.

„Během kariéry už si určitou image vytvořil, tak se s tím musí smířit. Na náš systém už se adaptoval a jeho fyzická kondice je s každým dnem lepší,“ pravil Montella.

Balotelli je známý průšvihář. Seznam jeho výstřelků by vystačil na celovečerní film, možná i dva. Nesčetněkrát se porval se spoluhráči na tréninku, ohňostrojem podpálil vlastní dům, házel šipky na dorostence...

Ale taky umí hrát fotbal. Třeba den po zmíněném požáru nastoupil do derby na Old Trafford proti Manchesteru United, v němž dal dva góly a odhalil tričko s nápisem „Why Always Me?“ (Proč vždycky já?).

Manchester City soupeře zostudil výhrou 6:1 a koučem tehdy byl Roberto Mancini, který Balotellimu odjakživa plnil roli fotbalového otce.

Však si s ním také během společného angažmá v Anglii užil dost. Třeba když ho v přípravném utkání proti LA Galaxy za odfláknuté zakončení vystřídal ještě před 30. minutou. A i s ním se Balotelli dostal do potyčky.

To všechno je už dávno. Teď od svérázného útočníka s ghanskými kořeny možná bude potřebovat pomoc.

Úřadující mistři Evropy se totiž ještě neprobili na mistrovství světa v Kataru a čeká je baráž. Nejprve musí vyřadit Severní Makedonii a pak ještě zvládnout duel s lepším z dvojice Portugalsko - Turecko.

Balotelli by měl Itálii pomoct se střílením gólů - disciplíně, která mu vždy šla nejlépe. V 36 reprezentačních startech jich zaznamenal 14.

Ikonická oslava Maria Balotelliho na Euru 2012. S trenérem Robertem Mancinim během společného angažmá v Manchesteru City.

Dvěma trefami rozhodl semifinále Eura 2012 proti Německu, přičemž jeho oslava se svléknutím dresu a zatnutými svaly se nesmazatelně zapsala do fotbalových dějin.

Předtím se zase naopak radoval málo, někdy dokonce vůbec. „Když dám gól, tak neslavím, protože je to moje práce. Raduje se snad pošťák, když doručí dopis?“ odvětil novinářům, když se ho na to ptali.

Doručí „pošťák Mario“ Itálii i pozvánku na mistrovství světa?