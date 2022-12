M+M+M+H, ti byli jistí. Kdo ještě patří do ideální sestavy mistrovství

Mohli jsme samozřejmě šokovat a poslat do elitní sestavy třeba pětadvacetiletého Gonzala Montiela.

Že ho neznáte?

Je to pravý obránce, který už půldruhého roku kope za Sevillu. Nijak zvlášť nevyniká v ofenzivních statistikách, ale je pracovitý, rychlý a zodpovědný, tudíž ho Argentina pozvala na mundial. Zvládl 118 minut. Ve finále nejprve v prodloužení zavinil penaltu, ze které Mbappé vyrovnal na 3:3. Pak ho trenér Scaloni – proti všem předpokladům – vybral jako čtvrtého střelce do penalt. A Montiel proměnil.

Byl to úplně poslední kop do míče na mistrovství světa.

Zbytečně exhibuje, ale vychytal zlato. V prodloužení finále předvedl zákrok století, pak zvládl penalty. Dostává přednost před Chorvatem Livakovičem.

Až do boje o bronz Maroko kralovalo v defenzivní fázi. Hakimí, rodák z Madridu a hráč Paříže, navíc neustále startoval vpřed. Excelentní, 24 let.

Marocký fotbalista Ašraf Hakimí se rozcvičuje před utkáním o bronz proti Chorvatsku.

Ve finále zavinil penaltu, která vrátila Francouze na dostřel, ale nelze mu vyčíst nic jiného. Ofenzivním parťákům dělal skvělý servis. 34 let.

Muž se železnou maskou, ocelovou vůlí a perfektní rozehrávkou. Odehrál všech 690 minut! Dal gól. Z Lipska může jít jako nejdražší obránce všech dob.

Joško Gvardiol z Chorvatska oslavuje branku se svými spoluhráčí v utkání o bronz proti Maroku.

Až do finále nejplatnější hráč turnaje. Útočný talent nezištně vyměnil za černou práci. Teď už chápete, že za Francii odehrál 74 zápasů bez jediné absence.

Kdo sleduje Fiorentinu, ví o jeho pracovitosti a oddanosti. Teď Amrabata objevil svět. Zdaleka to není jen defenzivní štít.

Sufján Amrabat z Maroka přihrává před Mateem Kovačičem z Chorvatska.

Nejstarší muž v elitním výběru. Má 37 let a není důvod, proč by nemohl na nejvyšší scéně pokračovat. Pan Přihrávka. Přesně ví, co, jak a kdy udělat.

Zjevení. Jeho táta hrál s Maradonou, on je pomocníkem Messiho. Zrzavý dílek, který pasoval do zlatého puzzle. Kam dál z Brightonu?

Alexis Mac Allister z Argentiny a Marten de Roon z Nizozemska se přetlačují o míč ve čtvrtfinále mistrovství světa.

Šestadvacet zápasů na mistrovství světa = nový rekord. Ale čert to vem. Messi je kapitán šampionů. Ukázal srdce. Zvládl sedm gólů plus tři asistence.

Vztekal se, když musel ve finále ze hřiště ještě před poločasem. Nezasloužil si to. Poctivec, který překonal francouzský střelecký rekord.

Francouzský útočník Olivier Giroud střídá ve finále mistrovství světa proti Argentině.

Osm gólů, koruna pro krále kanonýrů a navrch hattrick ve finále (poprvé od roku 1966). Ale jen stříbro. Marně ho utěšoval prezident Macron.