Bolí to a ještě dlouho bude. Musím se s tím naučit žít, říká Kane o penaltě

„Postavím se k tomu čelem. Samozřejmě to teď bolí a bude to bolet ještě dlouho, ale to je součástí kapitánské funkce. Těžko se s tím smiřuje. Jsem zdeptaný stejně jako tým. Hodně jsme věřili tomu, že bychom mohli na šampionátu dosáhnout něčeho výjimečného,“ litoval Kane.

Útočník Tottenhamu v zápase jednu penaltu proměnil a srovnal tak reprezentační rekord Wayna Rooneyho (53 tref), jenže šanci jej překonat a vrátit Anglii do hry nevyužil.

Balon letěl v 84. minutě vysoko nad břevno za francouzským gólmanem Hugem Llorisem.

„Vždycky jsem připravený, když v zápase kopu penaltu nebo dvě. Pokaždé mám představu, co chci udělat. První penalta byla skvělá. U druhé jsem to nekopl tak, jak jsem chtěl,“ prohlásil Kane.

„Musím se s tím naučit žít a přijmout to,“ pokračoval.

I takový je úděl jednoho z nejlepších forvardů současnosti. Devětadvacetiletý střelec bude mít významné místo ve fotbalových dějinách, tím si můžete být jistí.

Na turnaj přicestoval ve skvělé formě, za Anglii dal od března 2021 ve 29 střetnutích 21 gólů. Na Rooneyho maximum potřeboval o rovných 40 duelů méně (80) a lepší průměr na zápas měl národním dresu pouze Jimmy Greaves v šedesátých letech (44 tref v 57 utkáních).

Na klubové úrovni se za Tottenham Hotspur prosadil 261krát ve 408 utkáních, v Premier League nastřílel 195 branek, což jej řadí na historicky třetí příčku. Na rekordmana Alana Shearera jich ztrácí 65.

Právě Shearer, dnes oblíbený televizní expert, s Kanem po čtvrtfinále soucítil „Takový už je život středního útočníka,“ pravil ve vysílání BBC Radio 5 Live, když Anglie vstřebávala další velký turnajový neúspěch.