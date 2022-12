Nejhezčí gól, který padl omylem. Jak Američan Wright popřel fyzikální zákony

Nizozemsko v úvodním osmifinále šampionátu porazilo Spojené státy 3:1 a stalo se prvním čtvrtfinalistou.

Mužem utkání je wingback Denzel Dumfries, který na dvě branky přihrál a třetí dal sám. Daley Blind měl bilanci jeden gól, jedna asistence.

„Jeden gól byl hezčí než druhý,“ rozplýval se nizozemský kouč Louis van Gaal.

Nejhezčí branka však padla z kopačky Američana. Haji Wright v 75. snižoval na 1:3. A sám neví, jak míč do sítě dostal.

Estefano Nova @novafutbol Ni siquiera Wright sabe como hizo ese gol, Estados Unidos descuenta y Países Bajos ahora gana 2 - 1. https://t.co/uRwwKN2XEw oblíbit odpovědět

Jeho parťák z útoku Christian Pulisic zatáhl míč po pravé strany a do vápna poslal přízemní centr. Zdálo se, že Wright, tísnen Van Dijkem, přihrávku přeběhne.

Ale dokázal se po něm natáhnout pravačkou, kterou měl už za svým tělem. Prostě jen po míči hrábl, podebral ho, pak ztratil stabilitu a upadl.

Ze země se díval, jak míč vyletěl do vzduchu, nabral zvláštní rotaci a snášel se k zadní tyči přes gólmana Nopperta. Dumfries se ho ještě snažil z brány vykopnout, ale už do nedokázal.

Nizozemský brankář Andries Noppert se ve spolupráci s Denzelem Dumfriesem marně snaží zabránit gólu v osmifinále proti Spojeným státům.

„Gól, který popírá fyzikální zákony,“ objevuje se nejčastěji v komentářích.

„Bizár,“ napsal americký server ESPN.

„Bez ohledu na to, kolikrát to zkusí, Haji Wright to v žádném případě nezopakuje.“

„Už jste někdy viděli něco takového? Haji Wright střílí jeden z nejbizarnějších gólů v historii mistrovství světa,“ napsal britský server BBC.

Čtyřiadvacetiletý Wright má téměř dva metry, s obratností mívá potíže. Nejspíš i proto před svým gólem zkazil vyloženou šanci.

Vystihl malou domů a zjevil se sám před gólmanem. Udělal mi kličku, ale byla příliš dlouhá. Byl rád, že míč stihl ve hřišti a musel zakončovat z ostrého úhlu, což pak naději na úspěch nemělo.

V dorostu byl považován za jednoho z největší amerických talentů, od osmnácti působí v Evropě, začínal v Schalke. V létě 2019 přestoupil do nizozemského Venla, od léta 2020 byl v dánském Sönderjyske, s nímž si zahrál i kvalifikaci o Evropskou ligu proti Plzni. Po roce odešel na hostování a později i na přestup do Antalyasporu.

V národním mužstvu debutoval až letost v létě a proti Maroku hned skóroval. Na světovém šampionátu zasáhl do všech zápasů, osmifinále proti Nizozemsku byl jeho sedmým startem a připsal si celkově druhý gól, na který si bude dlouho vzpomínat.