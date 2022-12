Poletíš domů, hrozil mu kouč. Americký talent v Kataru zlobil a musel se omlouvat

Informace z kabiny národního mužstva Spojených států se dostaly na veřejnost pár dní po osmifinálové porážce s Nizozemskem (1:3).

„Jsem velmi zklamaný a překvapený, že k tomu přispěl kdokoli z týmu. Trenér Berhalter vždycky říkal, že cokoli se uvnitř stane, tak i v kabině zůstane,“ reagoval Reyna.

„Musím se bránit poté, co se zpochybňuje moje profesionalita a charakter,“ vysvětlil Reyna důvod, proč vydal obsáhlé prohlášení.

Spojené státy osmifinále odehrály v sobotu 3. prosince, Reyna nastoupil do druhého poločasu za nepříznivého stavu 0:2. Američané v 75. minutě snížili, ale o chvíli později inkasovali potřetí.

Minulý týden po návratu domů kouč na neveřejné přednášce v New Yorku zmínil, že měl v Kataru hráče, který zjevně nesplňoval očekávání na hřišti i mimo něj. A že si to vyžádalo zásah od trenérského týmu, že se musel omluvit spoluhráčům. Berhalter nikoho nejmenoval, zpráva se však z konference dostala ven a média si snadno dovodila, že šlo o Reynu.

„Hodiny jsme seděli a přemýšleli, co s tím hráčem budeme dělat. Byli jsme připraveni mu zarezervovat letenku a poslat ho domů. To by bylo krajní řešení a v médiích by se pět dní neřešilo nic jiného. Tak jsme s ním měli ještě další pohovor a tam se mu jasně řeklo, že další přestupky se už tolerovat nebudou a že se musí omluvit. Ale ne aby to bylo jen: Kluci, sorry,“ líčil Berhalter na soukromé akci. „Hráči omluvu vzali a řekli mu, že chtějí vidět změnu chování. Tak to má být.“

Berhalter nadějného hráče předtím kritizoval, že v přípravě na šampionát neprojevil dostatek úsilí v tréninku i v zápasech. Byla to hráčova reakce právě na koučova slova o jeho malé roli v týmu, že v Kataru dostane jen málo prostoru.

Reyna v základní skupině odehrál jen osm minut proti Anglii, v zápasech s Walesem a Íránem seděl na lavici. Větší minutáž dostal až v osmifinále. Jeho malé vytížení bylo jedním z hlavních témat amerických žurnalistů v Kataru.

Například když se kouče zeptali, proč nehrál proti Walesu, Berhalter odvětil, že měl drobné zranění. Reyna následně novinářům řekl, že je zcela fit. V tu chvíli se dalo tušit jisté napětí.

Americký trenér Gregg Berhalter

S odstupem času Reyna přišel se smířlivým tónem.

„Když mi trenér řekl, že moje role bude malá, tak jsem z toho byl špatný a nezvládl to. Ovlivnilo to moje chování při tréninku i mimo hřiště. Zato jsem se spoluhráčům i trenérovi omluvil. Bylo mi řečeno, že je to pryč, že je všechno v pohodě. Od té doby jsem dělal všechno tak, jak jsem měl,“ prohlásil Reyna. „Proto jsem zklamaný, že se to pořád řeší, že se to dostalo ven.“

Mladý útočník je synem někdejšího kapitána americké reprezentace Claudia Reyny, v létě 2019 z mládežnické akademie New Yorku City zamířil do Borussie Dortmund, kde pravidelně hraje bundesligu.

„Rád hraju za svou zemi a soustředím se jen na to, abych se zlepšoval. Doufám, že příště každý bude jednat jen v co nejlepším zájmu národního mužstva, abychom na příštím mistrovství světa dosáhli na velký úspěch.“

Příští světový šampionát v roce 2026 pořádají Spojené státy společně s Kanadou a Mexikem