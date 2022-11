ONLINE: Francie - Dánsko, obhájci se třemi změnami v obraně, výhra je pošle dál

Výhra = postup do osmifinále.

Obhájcům trofeje z roku 2018 by nevadila ani remíza. I ta by jim za určitých okolností v závěrečném účtování měla k účasti v play off stačit.

Francie totiž úvodní duel vyhrála nad Austrálii 4:1 a po remíze s Dánskem by ji nevyřadila ani porážka o gól v posledním utkání skupiny proti Tunisku.

Dánové v úvodním duelu hráli s Tunisany 0:0, případná další remíza je nechává ve hře a o postup by si to rozdali v přímém souboji s Australany. Pokud Francii porazí, bude jim pak stačit remíza.

Francouzský kouč Deschamps udělal tři změny v sestavě, jedna je vynucená: zraněné Lucase Hernándeze nahradil vlevo jeho bratr Theo. Jen na lavičce zůstali stoper Konaté a pravý Pavard, místo nich hrají Koundé a Varane.

Dánský trenér Hjulmand udělal dokonce čtyři změny: Nelsson, Lindström, Cornelius a Damsgaard nahradili Kjaera, Dolberga, Skov Olsena a zraněného Delaneyho.