ONLINE: Ekvádor - Senegal, přímý souboj o postup, vítěze čeká osmifinále

Oba týmy bojují o svou teprve druhou účast ve vyřazovacích bojích na MS. Ekvádorci v posledních devíti zápasech neprohráli a inkasovali jen dva góly. Jejich šest posledních branek na mistrovství světa dal útočník Enner Valencia, jenž během turnaje zápolí s drobným zraněním.

ONLINE: Ekvádor - Senegal utkání sledujeme v podrobné online reportáži

Bude to on, který jim zajistí vstupenku do osmifinále?

„Enner má velké srdce a chce být v každé bitvě za národní tým. Je to mimořádný hráč. Pokud nebude moci hrát od začátku, zasáhne aspoň v průběhu,“ řekl trenér Ekvádorců Gustavo Alfaro.

„V předchozích zápasech jsme udělali vše, co jsme měli. Věřím, že budeme mít dostatek štěstí a postoupíme, protože si to zasloužíme,“ dodal kouč.

Senegal by rád navázal na minulé vítězství 3:1 nad Katarem. „Možná je dobře, že potřebujeme vyhrát. Na minulém mistrovství nám stačila k postupu remíza a nakonec jsme prohráli. Je dobře, že jsme pod tlakem, to z nás dostane ten nejlepší výkon,“ uvedl trenér Aliou Cissé.

Kdo se s šampionátem rozloučí a koho ještě budeme moci sledovat dál?

Dívejte se online.