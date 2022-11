První rána kapitána. Postupová. Koulibaly věnoval výhru zesnulému spoluhráči

Za reprezentaci Senegalu odehrál fotbalový obránce Kalidou Koulibaly už 67 utkání, na gól ale musel čekat sedm let. Schoval si ho na tu nejlepší chvíli. Svou pohotovou střelou nejen že rozhodl o vítězství 2:1 nad Ekvádorem, ale také své zemi zajistil teprve druhý postup do osmifinále mistrovství světa. „Jsme tým, jsme bratři. To je naše síla,“ radoval se.