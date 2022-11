Pětka z počtů, nebo podvod? Katařané hlásí víc diváků, než kolik stadiony pojmou

Dauhá (od našeho zpravodaje) - Stát by se to nemělo ani jednou. Ale třikrát během úvodních tří zápasů? Tak to už se chápe opravdu těžko. V každém utkání, které se zatím na fotbalovém mistrovství světa odehrálo, napočítali organizátoři počet diváků přesahující kapacitu stadionu. A to přitom během druhého hracího dne svítily z tribun tisíce prázdných sedaček.