Na bližší poznání není čas. Žádné výmluvy, musíme zahrát hned, říká Zima

Při absenci starších a zkušených parťáků může právě on patřit k lídrům zadní řady ve čtvrtečním utkání ve Švédsku, kde Češi od 20.45 nastoupí v semifinále baráže o postup na mistrovství světa.

Do Švédska kvůli zranění neodcestuje stabilní stoperská dvojice z Šilhavého éry Ondřej Čelůstka - Tomáš Kalas.

Po operaci jsou i oba krajní beci Vladimír Coufal s Janem Bořilem. A Pavel Kadeřábek minulý týden reprezentační kariéru ukončil.

Švédsko - Česko ve čtvrtek od 20.45 hodin ONLINE

Na stadionu v Solně na severním předměstí Stockholmu tak vyběhne zcela nová zadní řada. Nesehraná, těžkými zápasy neprověřená, urputnými bitvami neošlehaná.

„Samozřejmě, že je rozdíl, když spolu obránci hrají každý zápas víkend co víkend, ale v reprezentaci je to trochu něco jiného. Tam sehranost není nikdy stoprocentní,“ přemítal Zima.

„Ale když pak spolu i v národním mužstvu nastupujete dva tři roky, tak to samozřejmě znát je.“

Obrana v éře Šilhavého Od října 2018, kdy trenér Jaroslav Šilhavý poprvé vedl národní mužstvo, vykrystalizovala stoperská dvojice Čelůstka - Kalas. Když byl některý z nich zraněný, většinou ho zastoupil Brabec. Na pravém kraji obrany kouč nejdříve sázel na Kadeřábka, později na Coufala. Vlevo zase na Nováka, kterého nahradil Bořil. Až na Brabce žádný z těchto stabilních obránců nejsou pro březnovou baráž o MS k dispozici. Nahradí je ti, kteří toho v reprezentaci až na Brabce odehráli málo. Matějů má deset startů, Zima pět, Petrášek dva a Havel se Zeleným jediný.

Jedenadvacetiletý střední obránce do národního mužstva patří už od podzimu 2020, ale první rok byl spíš náhradníkem.

Zato poslední tři zápasy odehrál celé, všechny byly vítězné: loni v říjnu a v listopadu v závěru kvalifikace o postup na mistrovství světa proti Bělorusku i Estonsku, k tomu také přípravu proti Kuvajtu.

„Jsme tady většinou ti, kteří už v reprezentaci byli. Čas na sehrání je sice krátký. Ale všichni jsme připraveni zvítězit za jakýchkoli okolností. Musíme, žádné výmluvy na nesehranost,“ zdůraznil Zima. „Když do toho dáme všichni všechno, tak věřím, že postoupíme.“

Ze stoperů je v kádru nejzkušenější Jakub Brabec z Arisu Soluň. Jediný z obránců, který zasáhl do hry na loňském mistrovství Evropy. Třetím stoperem je Tomáš Petrášek z Čenstochové.

Trenér Jaroslav Šilhavý může případně dozadu stáhnout defenzivní středopolaře Tomáše Holeše s Ladislavem Krejčím, kteří tam rovněž umí zahrát; ve Slavii, respektive Spartě to dokázali. „Netuším, jestli je ta varianta ve hře,“ řekl Krejčí.

„Holy zvládne jakýkoli post. Má velké předpoklady pro ofenzivu i defenzivu. Já ho beru hlavně jako defenzivního záložníka,“ poznamenal Zima.

Na místa krajních obránců kouč povolal Aleše Matějů s Milanem Havlem a Jaroslava Zeleného.

Zadní čtyřka se tak rýsuje ve složení: Matějů, Zima, Brabec, Havel. Všichni čtyři se v jednom týmu při zápase nikdy nesešli.

Český stoper David Zima brání italského útočníka Cira Immobileho.

Matějů má za národní mužstvo deset startů, se Zimou se potkali na hřišti dvakrát právě v závěru loňského podzimu, s Brabcem zase na podzim 2020 v přípravě v Německu a v Lize národů proti Slovensku a Izraeli.

Všichni tři byli na hřišti u loňského přáteláku s outsiderem z Kuvajtu, ale to nebylo měřítko.

Havel se při svém jediném poločasu za reprezentaci s nikým ze současných parťáků na hřišti nepotkal, Petrášek jen pár minut zažil Matějů v přípravě na Kypru na podzim 2020.

Nejsou na sebe zvyklí. Netuší, jak se kdo v určité situaci zachová, co udělá, přestože základní principy hry národního týmu by měli znát všichni.

Každopádně noví muži v zadní řadě by neměli mít kvůli nesehranosti potíže při obranných standardkách. „To je to nejjednodušší, co se můžeme naučit,“ podotkl Zima.

Aleš Matějů při loňském kvalifikačním duelu proti Walesu

„Asi největší problém bude v presinku. Při něm je chemie v defenzivní linii důležitá, abychom věděli, kdy si můžeme dovolit vystoupit, kdy odcouvat, jak si hráče přebrat. Musíme hodně mluvit, tím si pomůžeme,“ vypočítával.

Další minusem může být fakt, že Zima a Matějů nemají ve svých italských klubech v posledních týdnech velké vytížení.

Matějů od ledna odehrál za Benátky jen 135 minut, o víkendu duel proti Sampdorii sledoval z lavičky. Zima za FC Turín nastoupil do pěti zápasů z deseti, z toho tři hrál celé a dvakrát střídal na pár minut. V posledních pěti nebyli na hřišti vůbec.

„Ale cítím se dobře. Sice jsem posledních pět zápasů nenastoupil, ale to nemá vliv. Navíc v Itálii musíme být připraveni na zápas všichni. Kdo nenaskočí v lize, hraje druhý den proti naší juniorce,“ podotkl Zima.

Český stoper Jakub Brabec hlavičkuje během zápasu s Kuvajtem.

S baráží se to však srovnat nedá, byť švédské ofenzivní síly nepatří k evropské elitě.

„Mají nesmírně kvalitní hráče, hlavně v ofenzivě. V Itálii jsem proti některým hrál, pamatuju si hlavně Kulusevskiho. Když ještě byl v Juventusu, hrál přímo na mě,“ vzpomínal Zima. „Výborný hráč, technicky zdatný a z křídla má tah na bránu.“