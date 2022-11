Chelsea? Nebo snad návrat do Realu? Ronaldo poprvé trénoval jako volný hráč

Z klidné chůze se rozběhl, křikl na nedaleko stojícího parťáka Dioga Dalota, který jemně podebral míč, a Ronaldo ho ve výskoku přišpendlil do prázdné brány.

Snad jste nečekali, že by se slavná CR7 chtěla vyhnout pozornosti.

Ronaldo po středečním rozchodu s Manchesterem United poprvé v kariéře trénoval jako volný hráč. Ale sklesle nevypadal.

Smál se i nahlas. V uvolněné náladě vtipkoval, předváděl se, a na konci otevřené části tréninku dokonce na pár vteřin uvízl v bagu.

Portugalci ve čtvrtek vstoupí do turnaje proti Ghaně a všechny oči budou zase mířit na chlapíka se sedmičkou na zádech.

Portugalsko - Ghana ve čtvrtek od 17 hodin ONLINE

„Zahrát si s ním v jednom klubu byl splněný sen, ale každý příběh jednou končí,“ pokrčil rameny na odpolední tiskové konferenci záložník Bruno Fernandes, až do úterka i Ronaldův klubový spoluhráč.

Situace okolo sedmatřicetiletého střelce v portugalském kempu před mistrovstvím světa přebila všechno ostatní. Dlouhodobý rozkol mezi hráčem a klubem vygradoval po Ronaldově třaskavém interview s britským novinářem Piersem Morganem.

„Nepřekvapilo nás, že v Manchesteru United skončil. Směřovalo to k tomu. Ale načasování bylo zvláštní,“ poví novinář Marco Oliva z portugalské agentury LUSA, který přípravu národního týmu sleduje zblízka. „Dva nebo tři dny zpátky vystoupil na tiskovce a ohledně své budoucnosti ještě mlžil. Přitom už určitě dobře věděl, co se chystá.“

„Kdo ví, kam zamíří teď,“ pokrčí nejdříve rameny Oliva, ale pak se rozmluví: „Neočekávám návrat do Sportingu. Na Blízký východ ani do Spojených států taky nepůjde. Co třeba Chelsea? Anebo Real Madrid, když je teď Benzema zraněný.“

Těžko říct, kolik variant Ronaldo na stole reálně má a mít bude. Jisté je pouze, že nyní potřebuje především úspěšné mistrovství světa, které může být jeho poslední.

Portugalci v Kataru našli zázemí asi dvacet kilometrů severozápadně od Dauhá v oblasti Al Shahaniya, kde se nachází i největší velbloudí dostihové závodiště v zemi. To místní fotbalové hřiště je skromnější. Leží hned vedle dálnice a po setmění na sebe rozsvícenými reflektory upozorňuje na stovky metrů daleko. Ze tří stran se kolem něj tyčí palmy a hned za rohovým praporkem stojí malá mešita.

Místní klub hraje pouze druhou katarskou ligu, a tak mu stačí maličká tribuna pro možná dvě stovky diváků. Na ní už desítky minut před začátkem tréninkem nedočkavě stepují novináři.

Když místní správce chvilku před příchodem hráčů zapne zavlažování, fotografy postávající na chodníčku těsně u hřiště varuje, že voda dostříkne až k nim. Za pár vteřin už před kapkami někteří prchají a reportérka ze slovinské televize, která zrovna zabodne oči do telefonu, málem dostane přímý zásah.

Potom už na scénu přicházejí Portugalci. Dalot, Ronaldo, zkušený bard Pépé a další hvězdy.

Po úvodní oťukávané, během které si vyměnili několik přihrávek a předvedli i pár triků pro přítomné kamery, se odeberou na vzdálenější stranu hřiště, vytvoří dva kruhy a balon začne svižně létat z kopačky na kopačku.

Na tribuně mezitím zahraniční reportéři vyzvídají u portugalských kolegů a snaží se dobrat odpovědi na to, co bude s Ronaldem po šampionátu.

Rozuzlení? Už brzy.