Ambasador MS v Kataru o homosexualitě: Duševní porucha. Rozhovor radši ukončili

Salmán přímo v Dauhá hovořil pro německou veřejnoprávní televizi ZDF. Jakmile se ovšem řeč stočila k právům LGBT+ komunity, jeden z mluvčích šampionátu sezení okamžitě ukončil.

„Chápu, že i gayové během šampionátu do Kataru přicestují, ale musí akceptovat naše pravidla,“ stihl prohlásit Salmán. Má prý obavu o katarské děti: „Aby se nenaučili něco nesprávného.“

Homosexualita je v Kataru, první zemi Blízkého východu, která uspořádá fotbalové mistrovství světa, nelegální. „Harám,“ použije Salmán slovo, které v islámském světě označuje zakázané činy.

Mathias_M @matze2001 "Der offizieller katarische WM-Botschafter Khalid Salman sagt vor der Kamera, Schwule seien „haram“, hätten einen „geistigen Schaden“. Der Pressemann des WM-OKs bricht das Interview ab." @jochenbreyer https://t.co/BxuRNc0nOH https://t.co/tGo7OuOhNy oblíbit odpovědět

Katarští organizátoři přitom opakovaně zdůrazňují, že na blížícím se šampionátu jsou vítáni lidé bez ohledu na původ a vyznání či právě sexuální orientaci. Přesto země nadále úpí pod vytrvalou kritikou celé řady lidskoprávních organizací.

A výroky, jako je ten Salmánův, její obraz nevylepšují.

Šedesátiletý bývalý fotbalista reprezentoval Katar v roce 1984 na letních olympijských hrách v Los Angeles a o tři roky dříve patřil mezi opory týmu, jenž na mládežnickém šampionátu v Austrálii nečekaně získal stříbrné medaile.

Mimochodem, FIFA na konci minulého týdne rozeslala všem účastníkům mistrovství světa dopis, v němž na ně apelovala, aby se soustředili výhradně na fotbal, nikoli na protesty.

„Pokud si to Gianni Infantino, prezident FIFA, skutečně přeje, má to jednoduché řešení: FIFA by měla konečně začít řešit vážné porušování lidských práv místo toho, aby je zametala pod koberec,“ reagoval Steve Cockburn z Amnesty International.

„Prvním krokem by mělo být veřejné zavázání se k vytvoření fondu na odškodnění přeshraničních dělníků a zajištění toho, že LGBT+ lidé nebudou čelit diskriminaci či obtěžování. Nechápu, že se to ještě nestalo.“

Aby při výběru pořadatelů velkých akcí více mysleli na LGBT+ komunitu, vyzval nedávno světové sportovní organizace včetně FIFA i australský fotbalista Josh Cavallo, jenž před rokem jako první profesionální hráč napříč nejvyššími soutěžemi po celém světě přišel s coming outem.

Jeho krajané z národního týmu Austrálie pak na problémy Kataru upozornili v tříminutovém videovzkazu ze všech týmů dosud nejvýrazněji.

Lze však očekávat, že i během samotného turnaje bude podobná vlna pokračovat: například kapitáni evropských zemí v čele s Harrym Kanem z Anglie hodlají navléknout speciální pásku se srdcem v duhových barvách a nápisem One Love.

Jaká bude reakce pořadatelů?