Kouč Šilhavý necítí důvěru: Mrzí mě to, není to ideální. Rozhodne baráž?

Šilhavý spolu s asistentem Jiřím Chytrým vystoupili ve čtvrtečním vysílání ČT Sport v rámci pořadu Dohráno Plus.

Hlavní kouč naznačil, že cítí ohrožení své pozice. Že se cítí rozpačitě. Bylo to v reakci na vyjádření Petra Fouska, šéfa FAČR, který po posledním kvalifikačním střetnutí s Estonskem (2:0) celý cyklus hodnotil.

„Se třetím místem ve skupině spokojený nejsem, naší ambicí měla být druhá příčka,“ řekl v televizním rozhovoru předseda asociace.

„S trenéry budeme kvalifikaci hodnotit, budeme ji hodnotit ve výkonném výboru, cílem zůstává dostat se na mistrovství světa. Půjdeme do baráže, uvidíme, jak se to vyvine,“ pronesl Fousek.



„Jsem trošku zaskočený tím hodnocením. Kvalifikace ještě pokračuje baráží a myslím si, že důvěra je na místě. Z příspěvku Petra Fouska jsem to tak necítil,“ neskrýval překvapení Šilhavý. „Úspěch je vždycky založen na důvěře a bez ní nejsou výsledky.“

Trochu to připomíná atmosféru, která předcházela Šilhavého odvolání z lavičky Slavie.

Ač tým v předchozí sezoně dovedl k titulu a následně s ním postoupil do základní skupiny Evropské ligy, v prosinci 2017 se stále hlasitěji mluvilo o příchodu Jindřicha Trpišovského z Liberce. To se také zanedlouho stalo.

Přitom Slavia nebyla mistrem osm let. Šilhavý fanouškům dopřál radost, ale najednou se cítil v ohrožení.

A před závěrečným zápasem skupiny Evropské ligy nezvykle otevřeně reagoval na sílící spekulace: „Rozhodně nikomu nepomáhají. Pokračovat dál takhle nejde, trenérský tým buď prostě důvěru má, nebo nemá.“

Cítíte tu podobnost?

Šilhavý je u národního mužstva od září 2018, kdy jej převzal po neúspěšném Karlu Jarolímovi. Původní kontrakt dostal do prosince 2019 s opcí pro nadcházející Euro, důvěru dostal i pro boje o světový šampionát.

Pod jeho vedením se reprezentace zvedla. Nejprve zachránila špatně rozjetý ročník Ligy národů, ve kterém dvakrát porazila sebevědomé Slováky a udržela se v druhé divizi. Pak zvládla i kvalifikaci o Euro, jež nakonec pandemie koronaviru o rok posunula.



Ve druhé sezoně Ligy národů postoupila do nejvyšší divize (čímž si de facto zajistila baráž o mistrovství světa) a na kontinentálním šampionátu došla do čtvrtfinále, kde byli nad její síly Dánové.

Češi před Eurem slibně rozjeli kvalifikaci o mistrovství světa 2022, deklasovali Estonce 6:2 a předvedli jeden z nejlepších výkonů za poslední roky proti Belgii (1:1), pak si ale zkomplikovali boj o lepší umístění porážkou ve Walesu.

Následné výkony na podzim lze označit za přinejmenším rozpačité, byť k tomu byly objektivní důvody - rozsáhlá marodka.

Šilhavého nicméně mrzí, že by o jeho setrvání u národního týmu měla rozhodnout březnová baráž.

„Může to tak být. Trošku mě to mrzí. Práce, kterou jsme za tři roky odvedli, jde pořád nahoru. A teď naše setrvání, či nesetrvání bude záležet na tom, jestli postoupíme, nebo ne. Nevím, jestli je to zrovna ideální,“ poznamenal Šilhavý.

„Chci, aby karty byly na stole, aby to bylo transparentní. Ne, abychom se tady dohadovali za zády... Tohle mi trošku vadí.“



Los baráže se uskuteční v pátek 26. listopadu v 17.00, na Česko číhá v osudí Portugalsko, Skotsko, Itálie, Rusko, Švédsko a Wales. První duel odehraje reprezentace coby nenasazená venku, o pořadatelství druhého utkání rozhodne předem los.

Zápasy o účast na šampionátu jsou na programu ve čtvrtek 24. a v úterý 29. března příštího roku.

„Nechci předjímat. Naše schůzka neproběhla a určitě budu rád, abychom si s Petrem Fouskem sedli a popovídali si, jaký je vůbec stav věci,“ dodal Šilhavý.



„Je to pro mě taky nepříjemné překvapení, moc tomu nerozumím,“ doplnil asistent Chytrý.

„Nejde tady o nás nebo o někoho na FAČR, jde o český fotbal. Představte si, že naše práce se vyhodnotí jako dobrá, že chceme jít určitou cestou, pak prohrajeme jeden zápas ze dvou v březnu a na mistrovství světa nebudeme. Nebo se vyhodnotí jako špatná, ale protože třeba postoupíme, tak máme zůstat? Tak by to přece být nemělo,“ prohlásil Chytrý s tím, že v rozhodování by se mělo přihlížet ke hlubšímu kontextu a nemělo by se vycházet z jednoho zápasu.



„Za mě je ideální, aby se to rozseklo ještě před baráží,“ dodal.