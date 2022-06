Australský hrdina. Peruánce utancoval v rozstřelu o MS střídající gólman

Byl to tah, který ve fotbale často nevidíte. Nečekaný risk, který ale Austrálii přinesl ohromný zisk. Vousatý náhradník Andrew Redmayne si stoupl do brány až na pokutové kopy a i díky jeho tanečkům slaví země dodatečný postup do Kataru. Světový šampionát si zahrají popáté v řadě a pošesté v dějinách.