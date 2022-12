Příště se radši soustřeďte na fotbal, vzkázal Wenger německým fotbalistům

Neměli to jednoduché, vůbec ne. Většinu zápasu jim nebojácní Poláci dost zatápěli, sami měli dost šancí na několik...

Anglie – Senegal 3:0, jasná záležitost, ve čtvrtfinále čeká Francie

Klidně mohli po půlhodině prohrávat 0:2. To by ale Senegalci museli proměňovat své šance, a to se nestalo. Naopak...