Argentina na křídlech Martínezů. Jak Emiliano lapil penalty a Lautaro rozhodl

Mohl to být Wout Weghorst, o kom by se po čtvrtfinálovém duelu Nizozemska s Argentinou nejvíc mluvilo. Dvěma góly v závěru zápasu srovnal a kdyby Nizozemci postoupili, on by byl hlavním hrdinou. Jenže není. Penalty totiž lépe vyšly Argentincům, hlavně díky duu Martínezů, kteří sice nejsou nijak pokrevně příbuzní, ale to oni Argentinu do semifinále dotáhli. Emiliano chytil dvě penalty a Lautaro proměnil tu nejdůležitější. A Messiho Argentina dál sní.