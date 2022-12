Posedlost úspěchem, emoce. Rádi vidíme naštvaného Messiho, říká Argentinec

Krátce předtím na hřišti se Messiho spoluhráči z argentinské reprezentace při oslavě postupu do semifinále mistrovství světa v Kataru poraženým Nizozemcům vysmáli.

Během utkání střídající záložník Leandro Paredes po odpískání prudce napálil míč na soupeřovu lavičku mezi náhradníky.

Emoce. Obrovské emoce pohánějí Argentinu za vysněným zlatem.

„Emoce patří k zápasům Argentiny vždycky. Ale mám pocit, že v Kataru je toho víc než kdy jindy,“ všímá si bývalý reprezentant Pablo Zabaleta, stříbrný medailista ze světového šampionátu 2014.

„Fotbal je důležitý pro naši kulturu, pro hráče a fanoušky znamená hodně. Ale teď mi přijde, že jsme svědky absolutní posedlosti úspěchem,“ píše někdejší pravý bek Manchesteru City v komentáři BBC.

„Ano, mnoho lidí říkalo, že Argentina neprojevila dostatek respektu při oslavách. Ale tohle je fotbal. Musíte chápat, co bylo v sázce a co bylo řečeno před zápasem. Mám na mysli, jak se nizozemský trenér Louis van Gaal vyjadřoval o Messim. Že se nedotkl míče, když jsme s nimi před osmi lety hráli semifinále, a že nepracuje pro tým.“

Po závěrečném hvizdu šel Messi k nizozemským trenérům a cosi na van Gaala pokřikoval. „Ta reakce se mi líbila. Naštvaný Messi je něco, co rádi vidíme. Trochu mi to připomnělo Diega Maradonu. I on byl takový, když se snažil vyhrát mistrovství světa.“

Argentina se obdivuhodně zvedla po úvodní šokující porážce se Saúdskou Arábií, ještě zvládla vyhrát skupinu. V osmifinále si poradila s Austrálií, ve čtvrtfinále ustála thriller proti Nizozemsku. Od finále ji dělí úterní večerní duel proti Chorvatsku.

Do Kataru přicestovaly tisíce argentinských fanoušků. I oni cítí, že to tentokrát vyjde, a hráčům dávají maximální podporu.

„Před šampionátem jsme neprohráli šestatřicet zápasů a tahle série u nás doma vzbudila velké očekávání. A za druhé, všichni víme, že pro Messiho je to asi poslední možnost mistrovství světa vyhrát,“ poznamenává Zabaleta.

Argentinci ve svém středu možná nemají tak známé hráče jako na minulých turnajích. O to víc vyniká tým, který je až fanaticky oddaný kapitánovi Messimu.

Dříve na něj možná některé hvězdy žárlily a on cítil, že mu nepomáhají. V reprezentaci nebyl tak výrazný jako ve svých nejslavnějších dobách v Barceloně.

To v Kataru dal čtyři góly, na dalších dvou brankách se podílel. Ale především, je to jiný Messi než například před čtyřmi lety v Rusku.

„Když vychází z tunelu na hřiště, všichni jdou za ním, jako by byli jeho bodyguardi. Dokonce i na hřišti je to, jako by všichni bojovali za Messiho a chránili ho. U něj vidím, že jde příkladem. Každou minutu na hřišti si užívá, když ví, že všechny má hned za sebou,“ líčí Zabaleta.

„Vždycky se všechno točilo kolem něj. Byl jsem u toho, když jsme se před osmi lety dostali do finále. Ale to Messimu bylo sedmadvacet, teď je mu pětatřicet. Je to jeho poslední šance a na zápasech Argentiny je to cítit. Zvenku, z tribuny opravdu vidím, jak všichni hráči dělají všechno, co mohou, pro Messiho i pro fanoušky.“

Po porážce s Arábií byl pro Argentinu už každý další zápas jako play off. Nesměla zaváhat, hrála na hraně vyřazení. Ale jistá úleva nastala ve chvíli, kdy Messi v druhém utkání proti Mexiku dal po přestávce gól na 1:0. To argentinský projev na turnaji změnilo.

„Tlak z nás dostal to nejlepší,“ myslí si Zabaleta. „Ano, vidím se ve finále. Ale pozor, ještě tam nejsme.“