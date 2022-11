Messi očima Argentince: kdy si získal národ a jak ustojí šok se Saúdy

„Víš, co mám na fotbale nejradši? Že je to nejméně předvídatelná hra na světě,“ prohodí, když se dáme do řeči během noční cesty autobusem z nezáživného utkání mezi Nizozemskem a Senegalem. „I velcí favorité selhávají častěji než v jiných sportech. V tom je ten největší půvab.“

Chudák Sergio! Zlomyslný osud ho jen o pár hodin později za zdánlivě nevinná slova krutě vytrestal. A všechny Argentince, včetně toho nejslavnějšího, spolu s ním.