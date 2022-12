Anglie konejší smolaře. Nebýt Kaneových gólů, vůbec tady nejsme, řekl trenér

Jedna z nejnešťastnějších dvojic v dějinách fotbalu je znovu pohromadě. Anglie a penalty.

Tentokrát nedošlo až na rozstřel, jako například ve finále posledního Eura. Tentokrát Angličany srazil pokutový kop neproměněný v základní hrací době.

Harry Kane nevyužil možnost znovu srovnat skóre v 84. minutě. A protože se neujala ani žádná jiná střela, dál postoupila Francie.

„Moc dobře víme, kolik penalt za nás už Harry dal,“ postavil se za parťáka záložník Jordan Henderson. „Je famózní útočník, náš kapitán. Jsem si jistý, že ho to nakonec posílí, že se vrátí ještě silnější.“

Zkušený forvard Kane prožil duel jako na houpačce. Nesmazatelně se zapsal do anglické historie dotažením Rooneyho v žebříčku střelců, pak ale mnohým připomněl dřívější penaltové nezdary.

Rána letící nad břevnem evokuje smutné semifinále s Německem na MS 1990 a neúspěšný pokus Chrise Waddlea. Na vrcholných turnajích zápasy anglických fotbalistů ve vyřazovací části devětkrát dospěly do penaltových rozstřelů, sedmkrát neuspěli.

Kane selhal v bílém dresu národního týmu z puntíku počtvrté, sedmnáctkrát se nemýlil.

„Nesmíme zapomenout na to, kolik gólů nastřílel, aby nás na turnaj pomohl dostat. Bez něj bychom tu nebyli,“ poznamenal Henderson a vyzdvihl přínos útočníka Tottenhamu Hotspur, který se na postupu z prvního místa kvalifikace podílel dvanácti zásahy.

„Vítězíme společně a prohráváme společně. Nebýt Harryho branek, vůbec tu nejsme,“ připojil se trenér Gareth Southgate, který sám moc dobře ví, jaké to je zahodit pokutový kop v nejnevhodnější chvíli – selhal v semifinále domácího evropského šampionátu 1996 s Německem.

Za Kanea se postavil i zmíněný Rooney, který svému nástupci ve tweetu pogratuloval k vyrovnání rekordu.

„Jsem smutný, ale také hrdý na to, jak kluci turnaj odehráli. Měli by být pyšní. Harry, brzy budeš na čele sám a nenapadá mě nikdo lepší, kdo by po mně mohl tuto štafetu převzít. Hlavu vzhůru,“ napsal Rooney.