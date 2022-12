17. DEN MS: Selhání favorita a další gólové hody. Postupují Maroko a Portugalsko

Byl to právě Ramos, který dirigoval nejvyšší porážku švýcarského týmu na mistrovství světa. Jak jen lépe se chopit šance, kterou dostal od trenéra Santose na úkor hvězdného Cristiana Ronalda. Ten na velké akci chyběl v základu poprvé od roku 2008.

Ramos se také stal prvním hráčem, který vstřelil tři góly při debutu v základní sestavě od Němce Miroslava Kloseho v roce 2002. A je prvním fotbalistou, kterému se povedlo nasbírat hattrick ve vyřazovací fázi od roku 1990, kdy Tomáš Skuhravý pomohl Československu k výhře 4:1 nad Kostarikou.

„Nevím, co říci. Je to splněný sen. Cristiano Ronaldo mluvil se mnou i s každým v týmu. Je to náš lídr a pokaždé se nám snaží pomoci. Jestli budu hrát i příště, to nevím. O tom rozhodují jiní,“ říkal po utkání Ramos.

V utkání se trefili také Pepe, Guerreiro a Leao, za Švýcarsko snížil dorážející Akanji. Rekordní výhrou na světovém šampionátu je demolice Maďarska, které přejelo Salvador 10:1 v roce 1982.

Druhé osmifinálové utkání bylo na góly naopak skoupé. Radosti se fanoušci nedočkali ani po základní části, ani po prodloužení, a tak utkání mezi Marokem a Španělskem pokračovalo za stavu 0:0 do penaltového rozstřelu.

A překvapivě z něj vyšli úspěšnější Afričané, jimž dvěma chycenými penaltami pomohl brankář Bunú. Španělé vyšli naprázdno i po rozhodujícím rozstřelu, který pro ně nakonec skončil 0:3 a se šampionátem se rozloučili ve stejné fázi jako před čtyřmi lety.

„Utkání jsme naprosto kontrolovali, ale vždy je těžké hrát proti takovým týmům, které tvrdě dřou celý zápas. Vytvořili jsme si šance, ale Maroko ukázalo v defenzivě velkou kvalitu. Bohužel to pro nás nedopadlo dobře, penalty jsme nezvládli. Poslal bych na ně stejné hráče znovu. Změnil bych jedinou věc, vystřídal bych marockého brankáře Bunúa,“ řekl po utkání španělský trenér Enrique.

Maroko postoupilo do čtvrtfinále jako čtvrtý africký tým v historii. Před ním se to povedlo Kamerunu, Senegalu a Ghaně.

Play off MS ve fotbale 2022