13. DEN MS: Skupiny jsou dohrané. Korejci rozplakali Uruguay, Brazílie padla

Turnaj po čtvrtečním vypadnutí Němců a Belgičanů nabídl další drama až do posledních sekund.

Ve skupinách G i H bylo co sledovat až do závěrečných hvizdů a o největší překvapení se postarali jihokorejští fotbalisté.

Díky obratu v duelu s Portugalskem totiž v tabulce přeskočili Uruguay, která v tub dobu vedla 2:0 nad Ghanou. Když Jihoameričané zjistili, že jim toto skóre najednou nestačí, vrhli se v nastaveném čase do zoufalé ofenzivy, ale třetí branku už nepřidali.

Propukli v pláč, zlobili se na fotbalové bohy i na rozhodčího Sieberta, jemuž spílali za neodpískané penalty po zákrocích na Núněze a Cavaniho.

„Jsme kvůli tomu trochu naštvaní, ale tak to prostě je,“ hlesl autor obou gólů de Arrascaeta. „Samozřejmě jsme chtěli vstřelit třetí gól. Měli jsme k tomu mnoho příležitostí, jen v posledních minutách pět. Většinu zápasu jsme postupovali, ale nakonec to nestačilo. Je to škoda,“ přidal kouč Alonso.

Korejci postoupili do play off poprvé od roku 2010 a v pondělí se utkají s Brazílií, která na závěr skupiny G podlehla Kamerunu.

Trenér Tite s vědomím jistého postupu prostřídal sestavu, tým složený z náhradníků měl převahu, ale nedokázal ji využít. Poměrně jednostranný duel nakonec rozhodl kamerunský kapitán Aboubakar.

„Je to varovný signál. Není snadných soupeřů. Dostali jsme lekci, že celé utkání musíme zůstat koncentrovaní. Jedna chyba a je konec. Možný krásný den nám proklouzl mezi prsty,“ hořekoval kapitán Alves.

Brazilci totiž mohli přijít o prvenství, kdyby Švýcaři zvítězili nad Srby o dvě branky. To se nakonec nestalo, finální skóre přestřelky bylo „jen“ 3:2. Rozhodující branku zaznamenal krátce po změně stran Freuler.

„Jsem hrdý na celý tým, odvedl vynikající výkon. A jsem šťastný za celý národ,“ radoval se kouč Yakin ze Švýcarska.

Postupem Švýcarů z druhého místa jsou osmifinálové dvojice kompletní.

Play off MS ve fotbale 2022

OF ČF SF FIN SF ČF OF Nizozemsko -:- USA Argentina -:- Austrálie Japonsko -:- Chorvatsko Brazílie -:- Jižní Korea Anglie -:- Senegal Francie -:- Polsko Maroko -:- Španělsko Portugalsko -:- Švýcarsko

Play off odstartuje v sobotu a zeštíhlí obří porci čtyř zápasů denně na dva. Od 16 hodin se Nizozemsko utká se Spojenými státy, ve 20:00 je na program střetnutí Argentiny s Austrálií.

O všech čtvrtfinalistech bude jasno v úterý 6. prosince, další duely pak mají výkop po třídenní přestávce.